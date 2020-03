गोरखपुर:कोरोना का डर भगाने को फ्री में खिलाये एक 20 hours ago < > Embed Video Credit: HT Digital Content - Duration: 01:36s - Published गोरखपुर:कोरोना का डर भगाने को फ्री में खिलाये एक कोरोना के भय से धड़ाम हुई पोल्ट्री इंडस्ट्रीज को होली के त्योहार पर संभालने की गरज से शुक्रवार को पूर्वांचल ब्रीडर्स एण्ड हैचरी एसोसिएशन ने 10 हजार लोगों को मुफ्त में करीब 15 कुंतल चिकेन पका कर खिला दिया। करीब 1000 ब्रायलर मुर्गे काटे गए। 25000 अंडों की करी भी खिलाई। यही नहीं, एसोसिएशन ने शनिवार, रविवार और सोमवार को शहर के सभी शॉप पर बिक्री के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ब्रायलर मुर्गा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। 0

