Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > New Jersey Plans To Outline How It Will Get Ready To Fight The Coronavirus

New Jersey Plans To Outline How It Will Get Ready To Fight The Coronavirus

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:58s - Published < > Embed
New Jersey Plans To Outline How It Will Get Ready To Fight The Coronavirus

New Jersey Plans To Outline How It Will Get Ready To Fight The Coronavirus

This comes after the deaths of two people in Washington State and one confirmed case in New York City.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

New Jersey Plans To Outline How It Will Get Ready To Fight The Coronavirus

SO OVERALL NOT BAD DETOURSINCE WE HAVE THE LARGECLOSURE ROUTE ONE, JIM, BACKTO YOU.THANK YOU, NEW JERSEY PLANSTO OUTLAW HOW IT WILL GETREADY TO FIGHT THECORONAVIRUS.THIS FOLLOWS THE DEATH OFTWO PEOPLE IN WASHINGTON STATEAND ONE CONFIRMED CASE NOW INNEW YORK CITY.THAT PATIENT IS A MANHATTANWOMAN IN HER 30'S, WHORECENTLY TRAVELED TO IRAN, SHEIS NOW IN ISOLATION, BUT ISNOT IN SERIOUS CONDITION.AS "EYEWITNESS NEWS" REPORTERSATURDAY NIGHT TEMPLEUNIVERSITY HAS CLOSED ITSCAMPUS IN ROME.VICE PRESIDENT MIKE PENCE SAYSDESPITE THE FDA APPROVING ANEXPEDITED PROCESS, VACCINEWON'T BE LIKELY AVAILABLEUNTIL THIS SEASON.WE ARE CLEARING THE REDTAPE OUT OF THE WAY, THE FDAIS PROVIDING GREAT LEADERSHIPON THIS FRONT TO HAVE AVACCINE FOR THE AMERICANPEOPLE BY NEXT YEAR.WE VERY MUCH NEED SENIORS,THE MOST SUSCEPTIBLEPOPULATION, TO BE ABLE TO GETIT.GOVERNOR PHIL MURPHY WILLDISCUSS HOW THE STATE ISPREPARING FOR THE SPREAD OF




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Philadelphia Weather: Stretch Of High Near 60s [Video]Philadelphia Weather: Stretch Of High Near 60s

Lauren Casey reports.

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 02:55Published

Coronavirus Update: Second Death In Washington, First Case In NYC [Video]Coronavirus Update: Second Death In Washington, First Case In NYC

Gov. Andrew Cuomo said the first confirmed case in New York is a Manhattan woman who recently traveled to Iran. CBS2's Christina Fan reports

Credit: CBS 2 New York     Duration: 02:17Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.