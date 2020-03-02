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Monday 5:15 a.m. forecast

Video Credit: 7News - The Denver Channel - Duration: 01:57s - Published < > Embed
Monday 5:15 a.m. forecastThe sky is clearing out, leading to a sunny afternoon with highs in the 40s.
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Monday 5:15 a.m. forecast

HOPEFULLY.Jayson: I'M GOING TO DO INAUGUST.Lisa: INTO A HOT TUB?WE HAVE A NICE START.IT WAS BITTER COLD YESTERDAYMORNING.THIS MORNING THE WINDS HAVECALMED DOWN AND FEELS GOOD ASTHE SKIES CLEAR OUT AFTER SOMESNOW FALLING OVERNIGHT.IT'S A DECENT WARM-UP FOR US, WESHOULD BE IN THE MID TO UPPER40S, AND THAT'S WHAT'S GREATTHIS TIME OF YEAR.EVEN WITH THE STORM ROLLINGTHROUGH, THE TEMPERATURESREBOUND A LOT FASTER THAN INDECEMBER OR JANUARY.SKIES ARE CLEARING OUT, SUNSHINEAND 40S TODAY, AND IT'S GOING TOBE PRETTY WARM AND DRY FOR THEREST OF THE WEEK.SPRING-LIKE WEATHER WILL STARTTHIS AFTERNOON.21 IN DENVER, IT DOES FEEL LIKE13 WHEN YOU FACTOR IN A LIGHTWIND OF ABOUT 5 TO 10 MILES PERHOUR.SO, AGAIN, TEENS AS YOU WALK OUTTHE DOOR TO LOW 20S.FIRESTONE RIGHT NOW 25, RIGHTNOW, EVERGREEN 16.SOME OF THE ALERTS IN PLACECOVER PORTIONS OF THE SOUTHERNFRONT RANGE.OVER COLORADO SPRINGS AND SOMEFLURRIES AND FOG UP TO THE NORTHAND THE FOOTHILLS THIS MORNING.ONCE THIS ALL CLEARS OUT, SUNNYSKIES AND BY 10:00 WE'LL BERIGHT AROUND FREEZING.LATER THIS AFTERNOON, HIGHS INTHE MID TO UPPER 40S, EVEN BY6:30, CLOSER TO SUNSET.IT'S GOING TO BE PRETTY MILD.WINDS OUT OF THE WEST/NORTHWESTAT AROUND 10 TO 15 MILES PERHOUR, SO A LITTLE CHILLY.MAKE SOME OF THE 40S FEEL LIKEUPPER 30S.EARLY TOMORROW MORNING, WE AREIN THE 30S.AND TOMORROW AFTERNOON IT ISQUITE A BIT WARMER.HIGHS AROUND 55 TO NEAR 58°° ONTUESDAY AFTERNOON, AND THAT ISJUST THE START.THAT TREND WILL CONTINUE THROUGHTHE END OF THE WEEK AND SEE ALOT OF SUNSHINE.A BEAUTIFUL COUPLE OF DAYS.58 ON TUESDAY, 62 ON WEDNESDAY,AND THEN WE HAVE SOME EVENWARMER DAYS PAST THAT AS YOUHEAD INTO THE WEEKEND.LOW TO MID 60S.I KNOW WE SAW A LOT OF SNOW MELTFRIDAY AND SATURDAY AND



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