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Niagara SPCA puppy featured on Amherst Just Pizza box gets adopted

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:06s - Published < > Embed
Niagara SPCA puppy featured on Amherst Just Pizza box gets adopted

Niagara SPCA puppy featured on Amherst Just Pizza box gets adopted

Larry is headed home this week.

He was featured on a flyer on a pizza box from Just Pizza in Amherst.

It could be the reason the 6-month-old pup found his forever family.
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Niagara SPCA puppy featured on Amherst Just Pizza box gets adopted

WHEN ORDERING APIZZA, YOU EXPECT TORECEIVE IT IN A PLAINCARDBOARD BOXTHAT YOU THROWAWAY ONCE YOU'REFULL... RIGHT??WELL IN AMHERST...JUST PIZZA ISDELIVERING NOT ONLYPIZZA... BUT HOPEFOR SHELTER DOGS...7EYEWITNESS NEWSREPORTER OLIVIAPROIA...TELLS USMORE..IT'S NOT YOURTYPICAL PIZZA BOX.NAT SOUNDKIMBERLY: PIZZABOXES ARE PRETTYPLAIN.

AND SO YOUADD A SHELTER DOG TOIT AND IT ADDS A LITTLEFUN TO IT.MARY: IT TAKES LIKENOTHING.

RIGHT?

ANDWHATEVER I CAN DOBECAUSE I'M REALLYTRYING TO HELPNIAGARA COUNTY SPCMARY ALLOW OWNSTHIS JUST PIZZALOCATION ONNIAGARA BOULEVARDIN AMHERST.

WITH 13RESCUE CATS OF HEROWN..

SHE DEFINITELYHAS A PASSION FORRESCUE ANIMALS.THAT'S WHY THENIAGARA S-P-C-A HASA SPECIAL PLACE INHER HEART.MARY: IF I HAD THETIME I WOULD BE ATONE OF THESE PLACESEVERY DAY.SO WITH THE HELP OF- KIMBERLY LARUSSA -FROM THE SPCA..MARY FOUND ACREATIVE WAY TOHELP .KIM: I REACHED OUT TOMARY ALLOY OF JUSTPIZZA AND I SAID YOUKNOW WE WOULD LIKETO ADVERTISE OURSHELTER DOGS ONYOUR PIZZA BOXESAND SHE IMMEDIATELYSAID YES.MARY: I COULDN'TWAIT.

I NEVEREXPECTED IT TO DOTHIS... NEVER.MARY STARTEDPUTTING THE FLYERSON BOXES FRIDAY...AND AS A RESULT..

HASBEEN OVERWHELMEDWITH THOUSANDS OFSHARES ANDMESSAGE ON SOCIALMEDIA.MARY: EVERYTHINGTHAT I READ ON MYPHONE RIGHT NOW, IJUST CRY.

IT'S JUSTUNBELIEVABLE.STAND UP: THEY'REHOPING ONE OF THESEFLYERS END UP BEINGTHE REASON A LUCKYDOG FINDS THEIRFOREVER HOME... ANDIT COULD BE THEEXACT REASON WHYLARRY HERE HASFOUND HIS FOREVERFAMILY.

HE'LL BEHEADED HOME THISWEEK.KIMBERLY: IT VERYWELL COULD.

BECAUSEPEOPLE ARE SHARINGTHESE FLYERS ALLOVER SOCIAL MEDIA.SO PERHAPS SOMEONESAW IT AND ADOPTEDLARRY.THAT'S THE GOAL - TOHAVE MORE PUP'SHEAD HOME, LIKELARRY.MARY: WE'RE JUSTGOING TO KEEP ONDOING IT TILL THEY'REALL ADOPTEDKIMBERLY: I JUST HOPETHAT YOU KNOWMAYBE ONE DAY WECAN WALK INTO THESHELTER AND HAVE ALLTHE CAGES CLEARED.THAT IS WHAT I HOPECOMES OUT OF THIS.BOTH MARY ANDKIMBERLY SAY THEYHOPE AS YOU ENJOY APIECE OF PIZZA,THESE PUPS STEAL APIECE OF YOURHEART.

IN THE TOWNOF NIAGARA, OLIVIAPROIA, 7EWN.




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