Incendio de Vegetación cerca de Black Butte Lake 56 minutes ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Incendio de Vegetación cerca de Black Butte Lake Bomberos acudieron a combatir un incendio de vegetación en Black Butte Lake en el Condado de Glenn. 0

shares ShareTweetSavePostSend Incendio de Vegetación cerca de Black Butte Lake Cal fire acudó a un incendio de vegetacón cerca del lago black butte lake. El incendio comenó alrededor de las 11:30 de la mañana por el camino 200a. Alrededor de la una haía crecido a 20 acres. El incendio se denomió grizzli fire. Los bomberos reportaron que esta 15 por ciento contenido. Un helióptero lanzo agua desde el aire. No se emitieron evacuaciones, no hay amenazas a estructuras. Los bomberos dicen que el acceso es diícil debido al terreno. Bomberos aseguran que las condiciones de hoy son similares a las que se ven en el





You Might Like

Tweets about this