Abren diez centros más para ayudar a votantes en el condado de Butte 3 weeks ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Abren diez centros más para ayudar a votantes en el condado de Butte Si usted tiene preguntas acerca de su boleta de votación, puede buscar asistencia en los centros de ayuda abiertos en el condado de Butte. La ayuda será también en español. 0

shares ShareTweetSavePostSend Abren diez centros más para ayudar a votantes en el condado de Butte Telemundo... estamos a solo unas horas del dia de la primaria en california, y el condado de butte abró nuevos centros de ayuda. Johan castellanos estuvo en uno de ellos visite el chico masonic family center de chico donde haían ocho representantes dispuestos a ayudar. El condado de butte abró diez nuevos centros de asistencia para votantes adicionales a los tres que ya estaban abiertos. Los centros estan localizados en palermo, magalia, gridley, durham, chico, paradise y oroville. Pero estos centros no son lugares de votaciones tradicionales, sino son para entregar su boleta no para votar aí. "pueden encontrar gente que pueden ayudarlos a entender su boleto y pueden entregar su boleto". En el centro me explicaron que si usted quiere votar por un partido poítico determinado, tambén podá hacerlo en estos centros y quedara registrado el mismo ía. Pero el condado prefiere que evite las íneas, entregando su boleta por correo o depositandola en una de las 10 cajas de votacón abiertas en oroville, chico paradise gridley y durham. "cuando reciban su sobre por correo deben de firmarla, y deben de poner su direccón. Despés deben de poner su boleto adentro del sobre cerrarlo y entregarlo". "si usted recibó su boleta por correo y viene al centro de asistencia solamente tiene que depositarlo en la caja caé de lo contrario, si por alguna raón cambio la boleta de votacón utilice la urna azul para depositar su voto". El condado ndico que de las ás de 120 mil boletas de votacón enviadas por correo, hasta la fecha solamente han recibido 41 mil. Aí que revise su correo una vez ás, para que no le pase lo que a virginia partain, quien confundio su sobre de votacón. " yo lo coloque en una pila de sobres pensando que era informacón y luego alguien me dijo que si haía enviado la boleta y yo dije que? Tenga en cuenta que los centros de votacón abrián a las 7 de la mañana y cerraran a las 8 del anoche en el dia de elecciones aí que si usted sale del trabajo y no ha depositado su voto tiene solo hasta mañana para hacerlo. Y si usted usa los centros de votacón tambén recibián una estampita que dice yo vote. Usted podá encontrar una lista completa de los centros de votacón en nuestra ágina action news now punto com diagonal telemundo.###





