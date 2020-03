Ingresan a robar a casa en Chico 3 days ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Ingresan a robar a casa en Chico De acuerdo con la policía de Chico, un grupo armado se metió a robar a una vivienda ya amarraron a los residentes mientras robaban. 0

shares ShareTweetSavePostSend Ingresan a robar a casa en Chico Un robo armado en un hogar en chico el ábado por la noche tiene a un vecindario preocupado. Kristian lopez hablo con la gente que vive en el reno drive que dicen que despés del robo temen por su seguridad. Kristian ll intro: los vecinos me dicen que el robo sucedó en esta casa detás de í y un hombre dice que una de las íctimas fue y le pidó ayuda. La poliía de chico dice que tres hombres y una mujer entraron armados de fuerzas a una casa en la calle "el reno" drive en chico. Dicen que amarraron a dos personas adentro y se robaron dinero en efectivo y tres pistolas. Hable con dos vecinos, uno de ellos dice que un hombre logro escapar y fue a pedir ayuda. Vecino anonimo: he escaped out the back door and jumped the back fence, then walked to my house i don't think he knew anyone else but me se escaó por la puerta trasera y brinco por la puerta y luego camino a mi casa supongo que no conazia a nadie ás que a í. La poliía dice que creen que el robo esá relacionado con las drogas. Hank m: "es un vecindario muy tranquilo y nos sorprendimos al ver esta actividad en esa casa." Otros vecinos que no quisieron salir en ámara dicen que esán preocupados. La poliía todaía esá buscando a los sospechosos que fueron vistos porúltima vez en una camioneta negra. Kristian ll tag: y afortunadament e nadie resulto herido, reportando en chico kristian lopez accón noticiero





