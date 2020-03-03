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Vigil Held For Former Temple Football Player Shot, Killed In North Philadelphia

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:43s - Published < > Embed
Vigil Held For Former Temple Football Player Shot, Killed In North PhiladelphiaZaire Williams played running back at Temple in 2013 and 2014.
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Vigil Held For Former Temple Football Player Shot, Killed In North Philadelphia

POLICE SAY THE VICTIM WAS SHOTMULTIPLE TIMES.AT THIS POINT POLICE DO NOT HAVEA MOTIVE OR -- AND NO ONE HASBEEN ARREST.NEW TONIGHT, FRIENDS ANDFAMILY ARE REMEMBERING A COLLEGEFOOTBALL PLAYER MURDERED NEARTHE CAMPUS OF TEMPLE UNIVERSITY.VIGIL WAS HELD IN SICKINJURYVILLE FOR 25-YEAR-OLDZAIRE WILLIAMS.HE WAS SHOT OVERNIGHT AFTERFIGHT OUTSIDE CENTER CITY BARCONTINUED INTO NORTHPHILADELPHIA.WILLIAMS PLAYED FOOTBALL ATTEMPLE IN 2013 AND 2014.ONE OF FORMER HIGH SCHOOLCOACHES SAID SGLAI NOT ONLYGREAT PLAYER BUT GREAT PERSON.ONE OF THOSE PEOPLE THAT YOUCAN DEPEND ON IN TOUGHSITUATIONS, EITHER WAY, HE WASALWAYS THERE FOR YOU.VERY ENCOURAGING.HE WAS ONE OF THE PEOPLE ALWAYS




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crosa1988

Weareone Vigil Held For Former Temple Football Player Shot, Killed In North Philadelphia https://t.co/Gpb0AkcdFg 12 hours ago

LAmobslugger

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