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Honda Classic moves dates 3/2

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:43s - Published < > Embed
Honda Classic moves dates 3/2WPTV, ESPN 106.3
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Honda Classic moves dates 3/2

PGA TOUR WILL MOVE THETOURNAMENT TO MID TO LATEMARCH IN 20-21... AS OF RIGHTNOW BASED OFF THE SCHEDULE THONDA CLASSIC FALLS IN THEMIDDLE OF FIVE BIG EVENTS...BY MOVING DATES, TTOURNAMENT IS HOPING TOATTRACT HIGHER PROFILE GOLFERSTO CONSISTENTLY PLAY YEARAFTER YEAR...ANDREW GEORGE OBVIOUSLY EVERYPGA TOUR EVENT ON THE CALENDARIS A GREAT EVENT, WE SET INTOA REALLY GREAT SCHEDULE WITHTHE FLORIDA SWING.

WE AREXCITED FOR THAT MOVE TO MIDMARCH, GOT A LITTLE MOREWARMTH.

IT WAS FUN TO PUTOUR JACKETS THIS WEEK BUT ITHINK GETTING INTO MID-MARCHWE ARE VERY HOPEFUL TOCONTINUE TO HAVE THE WORLDCLASS FIELDS THAT WE H




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