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Why you shouldn't underestimate hackers

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 01:26s - Published < > Embed
Why you shouldn't underestimate hackers

Why you shouldn't underestimate hackers

Hackers are predators that can steal, damage, or destroy your most personal information, and there are a lot of myths about these cyber thieves.
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Why you shouldn't underestimate hackers

FOR MALLORY.HACKERS ARE PREDATORS THAT CANSTEAL, DAMAGE, OR DESTROY YOURMOST PERSONAL INFO.

AND THEREARE A LOT OF MYTHS ABOUT THESECYBER THIEVES.... SO LET'SSORT THOSE OUT... THE FIRSTMYTH: AN ANTIVIRUS PROGRAMWILL PROTECT YOU FROM HACKERS.“It doesnantivirus youityouit” YOUR BEST PROTECTION ISAVOIDING CLICKING ONSUSPICIOUS LINKS OR OPENINGUNFAMILIAR ATTACHMENTS.ANOTHER MYTH: HACKERS CANINTERCEPT EMAILS.

THEYACTUALLY CAPABLE OF ACCESSINGYOUR EMAIL ACCOUNT AND READINGMESSAGES SENT OUT TO THIRDPARTIES.

THATIMPORTANT TO USE MORE COMPLEXPASSWORDS, WITH SYMBOLS ANDBOTH UPPER AND LOWERCASELETTERS.

NEARLY ONE IN FOURAMERICAN HOUSEHOLDS HAVE BEENA VICTIM OF A CYBERCRIME.

ONEAVENUE HACKERS USE TO FINDTHEIR VICTIMS IS FACEBOOK,PARTICULARLY WITH SEEMINGLYHARMLESS FACEBOOK ADS.

YOUMIGHT BE GIVING AWAY PERSONALINFORMATION WITHOUT EVENREALIZING IT.

SOME OF THOSEPERSONALITY QUIZZES AREDESIGNED TO TRICK PEOPLE INTOHANDING OVER THEIRINFORMATION.

IN SOME CASES,HACKERS CAN GAIN ANSWERS TOSECURITY QUESTIONS.

OTHERTHINGS YOU SHOULD BE AWARE OF:NOT POSTING YOUR BIRTH YEAR ORHOMETOWN ONLINE.

HACKERS CANUSE THAT INFORMATION TO COMEUP WITH AN ALGORITHM TO FIGUREOUT YOUR SOCIAL SECURITYNUMBER.

MALLORY SOFASTAII...WMAR 2 NEWS.IF YOU HAVE A MATTER FORMALLORY━ SHE WANTS TO HEARFROM YOU.

EMAIL HER AT MALLORYAT WMAR DOT COM..

OR FIND



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