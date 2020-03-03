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Talking to your kids about coronavirus

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Talking to your kids about coronavirus

Talking to your kids about coronavirus

Here are some tips to consider when talking with your children about coronavirus.
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Talking to your kids about coronavirus

DOW FUTURES ARESHOWING THE STOCKMARKET SHOULD OPENAROUND 50 POINTSHIGHER LATER THISMORNING.THE NEWS FOLLOWS AROARING COMEBACKYESTERDAY THAT SAW THEDOW POST ITS BIGGESTPERCENTAGE GAIN SINCEMARCH 2009.BUT WHILE THERE'SFINALLY SOME GOODNEWS TO REPORT --THERE'S STILL A LOT OFUNEASINESSSURROUNDING THECORONAVIRUS.41 ACTION NEWSREPORTER RAE DANIEL ISLIVE WITH SOME THINGSTO KEEP IN MIND WHENYOU'RE TALKING ABOCORONAVIRUS AROUNDYOUR KIDS.WHEN YOU ARE AT HOWITH THE FAMILY, YOURKIDS MAY ASK YOU ABOUTWHATS BEEN GOING ONWITH THISI SPOKE WITH A CLINICALSOCIAL WORKER WHTALKS ABOUT WAYS TOTALK WITH CHILDREN WHODO MAYBE FeeL A LITTLEANXIOUS OR WORRIEDABOUT WHATS BEENGOING ONSTAYING CALMNOT DISMISSINGCHILD"S FEELINWHAT IS NEW ABOUT THIS"Susan Pinne, CreittonChildren'scenter6:43:36So if it's the same story beingrepeated again and again, thenitdoesn't mean it's gotten worse,doesn't mean it's grown, it justmeansthat that's all the informationwe haveright now so jkust to help themunderstand and to put it intoperspective to notice when it'srepeat of a past story and whenit'ssomething newITS ALSO A CONSTRUCTIVTIME TO BE PREPAREDRATHER THAN SCARED -SESAME STREET INCOMMUNITIES HAS THESEEMERGENCY PACKING KILISTS - A GREAT WAY TOGET THE FAMILY INVOLVEIN ANY SORT OFEMERGENCY, IFSOMETHING WERE TOHAPPEN... SOC



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