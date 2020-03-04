Nashville tornadoes bring emergency preparedness to forefront of Kansas Citians' minds

NASHVILLE - AS PEOPLETHERE START THE ROADTO RECOVERY.SEEING A TORNADO HIT AMAJOR METRO AREA - CANBE ALARMING FOR PEOPLERIGHT HERE IN THEKANSAS CITY AREA -ESPECIALLY AS WE HEADINTO SPRING.41 ACTION NEWS ANCHORCYNTHIA NEWSOME FOUNDOUT HOW EMERGENCYRESPONDERS PREPAREFOR SEVERE WEATHERSITUATIONS.SHE JOINS US IN THESTUDIO WITH MORE.THE KANSAS CITY REGIONIS, OF COURSE, NOSTRANGER TOTORNADOES -- LIKE THISONE THAT HIT NEARLAWRENCE LAST YEAR.RESPONDING TO ANDPREPARING FOR THESESTORMS TAKES EXTENSIVEPLANNING.TODAY WE VISITED CLAYCOUNTY.ITS IS NO STRANGER TOTORNADOES --A TWISTER HIT SMITHVILLEIN MARCH OF 20-17 --ANOTHER HIT JUST LASTYEAR.EMERGENCY MANAGERSIN CLAY COUNTY SAIDTHEIR GOAL DURINGSEVERE WEATHER IS TOGET UPDATEINFORMATION TO AS MANYPEOPLE AS POSSIBLE --THEY ADDED.... -- ASMUCH PLANNING AS THEYDO -- THEY ALSO HAVE TOBE FLUID.captain will akin // clay countysheriff's office"you can have a plan, we haveemergency operations plans, wehave multiple plans, but mothernature isn't going to followthoseplans -- so whatever happens, wehave to be able to be flexible,fluiand adjust to the situation"EMERGENCY MANAGERSSAID HAVING A WEATHERRADIO IS KEY -ESPECIALLY IN THE MIDDLEOF THE NIGHT.CYNTHIA NEWSOME, 4