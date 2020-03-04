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Studies show Americans are seriously stressed about politics

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 02:32s - Published < > Embed
Studies show Americans are seriously stressed about politics

Studies show Americans are seriously stressed about politics

As the 2020 Presidential Election approaches, research shows Americans are becoming more stressed about politics.
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Studies show Americans are seriously stressed about politics

MILWAUKEE WILL BE THE áCENTEROF THE POLITICAL WORLD THISSUMMER WHEN THE D-N-C ROLLSINTO TOWN IN JULY.

AND WHILEWE'RE STILL 8 MONTHS OUT FROMTHE 2020 ELECTION... SOMESURVEYS SHOW AMERICANS AREALREADY SEVERELY STRESSEDABOUT POLITICS.

NEW TODAY...PETE ZERVAKIS JOINS US TOBREAK DOWN THE NUMBERS...40 PERCENT OF AMERICANS BLAMETHEIR STRESS ON POLITICS.THAT'S ACCORDING TO A STUDY INTHE SCIENTIFIC JOURNAL PLOSONE.

SOME WENT SO FAR AS TOSAY THEY'RE LOSING SLEEP.IN THAT SAME SURVEY ... UP TO30% OF PEOPLE SAID POLITICSTRIGGERS FEELINGS OF: - ANGER- FRUSTRATION - HATE - ORGUILT... WITH THOSE FEELINGSLEADING THEM TO MAKE COMMENTSTHEY LATER REGRETTED.

DR.MICHAEL CICHY - A CLINICALPSYCHOLOGIST - SAYS TODAY'SCONSTANT STREAM OF DIGITALNEWS, AND SOCIAL MEDIA, CAN BETOUGH TO ESCAPE FROM ... 1:21i think it's promoted by themedia coverage - which is 24/7- as well as by social mediawhich is quite often not veryreliable but very feelingintense AND INTENSE POLITICALAND INTENSE intense feelingDISCUSSIONS COULD BE COSTINGAMERICAN COMPANIES MONEY.ASURVEY BY RESEARCH FIRMGARTNER SHOWED: 78% OFAMERICANS DISCUSS POLITICS ATWORK.

CICHY'S NOT SURPRISED.3:57 it is more commonly atopic discussed at a varietyof settings you wouldn'texpect: while waiting in lineat the grocery store, maybewhile watching one of yourchildren play baseball orbasketball AND IN THE SAMESURVEY ... 47% OF PEOPLE SAIDTHE LOOMING ELECTION HASLIMITED THEIR ABILITY TO GETWORK DONE... EITHER BECAUSETHEY'RE READING TOO MUCHPOLITICAL NEWS... OR BECAUSEPOLITICAL DISAGREEMENTS HURTTEAMWORK AND COLLABORATIONAMONG CO-WORKERS...IF YOU'RE ASKED ABOUT POLITICSAND YOU'D PREFER NOT TO TALKABOUT IT... CICHY HAS A COUPLESUGGESTIONS: 1 - SAY YOU'REUNDECIDED!

OR 2 - DEFLECT THEQUESTION BY CHANGING THESUBJECT.

ASK A QUESTION ASK ASUBJECT.

QUESTION BY DEFLECTTHE OR 2 - UNDECIDED!

YOU'RE 1- SAY SUGGESTIONS: COUPLECICHY HAS A ABOUT IT... NOT TOTALK YOU'D PREFER POLITICS ANDYOU'D PREFER NOT TO TALK ABOUTIT... CICHY HAS A COUPLESUGGESTIONS: 1 - SAY YOU'REUNDECIDED!

OR 2 - DEFLECT THEQUESTION BY CHANGING THESUBJECT.

ASK A QUESTION ABOUTSOMETHING YOU KNOW THE OTHERPERSON IS INTERESTED IN.ANCHOR CHAT




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News UNIT ******STUDY S HOWS AMERICANS ARE STRESS ON POLITICS?********THEY'RE LOSING SLEEP?*****PSYCHOLOGISTS ARE BUSY STUDY… https://t.co/2VeTyeM4Qz 25 minutes ago

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