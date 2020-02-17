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Southern Hills Hospital prepares for coronavirus

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:48s - Published < > Embed
Southern Hills Hospital prepares for coronavirus

Southern Hills Hospital prepares for coronavirus

At least one Las Vegas valley hospital is changing their procedures to prevent the spread of coronavirus.

Sean DeLancey reports.
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Southern Hills Hospital prepares for coronavirus

TO PREVENT SPREAD OF THECORONAVIRUS.SOUTHERN HILLS HOSPITAL - ISMAKING THOSE CHANGES - THINKINGONE STEP AHEAD - IN PREPARATIONFOR THE FIRST CASE POSSIBLYCOMING TO NEVADA.THAT'S WHERE WE FIND 13 ACTIONNEWS REPORTER SEAN DELANCEY - -LIVE WITH DETAILS.SEAN?KALYNA - ROSS - - ASPOKESPERSON FOR SOUTHERN HILLSHOSPITAL SAYS THAT THEY WILL BEMAKING ADJUSTMENTS TOVISITATION AT THIS FACILITY - -AND SCREENING EVERYONE WHOCOMES INSIDE FOR SYMPTOMS OFTHE CORONAVIRUS.BUT MEDICAL PROFESSIONALS - SAYTHE HOSPITAL SHOULD NOT BE YOURFIRST OPTION.DOCTOR CONSTANTINE GEORGE SAYSTHE COVID-19 VIRUS HAS FLU-LIKESYMPTOMS - - AND EVERYONERUSHING TO THE HOSPITAL ENMASSE - COULD STRESS THEHOSPITAL EN MASSE - COULDFIRST - DO YOU HAVE A FEVER -COUGH - OR DIFFICULTYBREATHING?

IF SO - CHECK TO SEEIF YOU OR SOMEONE YOU'VE BEENIN CONTACT WITH HAS TRAVELED TOAN IMPACTED REGION.AND THEN CALL YOUR PRIMARYCARE PHYSICIAN - AND SEE WHATTHEY WANT YOU TO DO."IS IT GOING TO COME TO THE US,IT'S HERE, WE'RE PROBABLYGOING TO SEE A LOT MORE OF ITTHAN WE THINK WE ARE, DOES ITMEAN THERE SHOULD BE MASS PANICAND PANDEMONIUM?

NO.IT'S A MATTER OF EDUCATING THEPUBLIC, PREVENTION IS THE BIGTHINGEVERY HOSPITAL HAS THEIR OWNPROTOCOLS - - BUT FOR ANYMEDICAL PROFESSIONAL - - IT'SIMPORTANT TO REPORT POSSIBLECASES TO THE C-D-COR SOUTHERN NEVADA HEALTHDISTRICT SO THOSE PUBLICORGANIZATIONS CAN ACTACCORDINGLY.THE BIGGEST TAKE-AWAY - - AND ICANNOT STRESS THIS ENOUGH - -IS THAT EVERYONE - YES YOUSITTING AT HOME - - WASH YOURHANDS SEVERAL TIMES A DAY - TOAVOID SPREADING THE DISEASE.SEAN DELANCEY - - 13 ACTIONNEWS.LAS VEGAS IS NOW JOINING THE




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