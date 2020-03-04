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Sen. Bernie Sanders wins in Kern County and California

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Sen. Bernie Sanders wins in Kern County and California

NATS CHEERINGTHE VERMONT SENATOR PROJECTED TOTAKE THE GOLDENSTATE.

THE BIGGEST SUPER TUESDAYPRIZESEN.

BERNIE SANDERS"WE ARE GOING TO WIN BECAUSE THEPEOPLE UNDERSTAND THISIS OUT CAMPAIGN, OUR MOVEMENT,WHICH IS BEST POSITIONED TOBEAT TRUMP."THE PROJECTION OF SANDERS' WINCAME IMMEDIATELY ASTHE POLLS CLOSED AT 8 P.M., EVENAS MANY VOTERSREMAINED IN LINETHE SANDERS CAMPAIGN STOP PAIDOFF HERE IN KERN COUNTYTOO.NATSAFTER RALLYING VOTERS HERE INKERN COUNTY JUST LASTMONTH.

KERN COUNTY VOTERS PICKEDSANDERS AS THEDEMOCRATIC CANDIDATE.BERNIE FROM BAKO RALLY:"WE CANNOT CONTINUE TO HAVE ACORRUPT ADMINISTRATION."UNOFFICIAL RESULTS SHOW SANDERSTOOK 33 PERCENT IN KERNCOUNTY.FORMER VICE PRESIDENT JOE BIDENFOLLOWING WITH ABOUT 27PERCENT.SANDERS CELEBRATED SUPER TUESDAYWITHSUPPORTERS IN HIS HOME STATE OFVERMONT AS RESULTS ROLLEDIN.SEN.

BERNIE SANDERS"I TELL YOU WITH ABSOLUTECERTAINTY WE ARE GOING TO WINTHE DEMOCRATIC NOMINATION.

ANDWE ARE GOING TO DEFEATTHE MOST DANGEROUS PRESIDENT INTHE HISTORY OF THISCOUNTRY."LATE LAST NIGHT SANDERS ONTWITTER SAYING...THANK YOU CALIFORNIA!

YOU SHOWEDTHAT AMERICANS AREREADY FOR A GOVERNMENT ANDECONOMY THAT WORKS FOR ALLOF US, NOT JUST THE 1%.

LET'S GOFORWARD TOGETHER.IN STAT



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