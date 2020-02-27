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First NH COVID-19 patient attended event before diagnosis despite self-quarantine recommendation

Video Credit: WMUR - Duration: 01:52s - Published < > Embed
First NH COVID-19 patient attended event before diagnosis despite self-quarantine recommendation

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As a second case of COVID-19 was confirmed in New Hampshire, state health officials said the first person diagnosed with the virus ignored a request to self-isolate.
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First NH COVID-19 patient attended event before diagnosis despite self-quarantine recommendation

POSITIVE FOR COVID- 19 IN NEWHAMPSHIRE IS NO STRANGER TO THEáFIRST PATIENT (DARTMOUTHHITCHCOCK MEDICAL CENTER)LEBANON, RECENTLY TRAVELED TOITALY (WIPE) (VIDEO OF SOCIALEVENT SITE IN VERMONT)ON FRIDAY IN WHITE RIVERING CLOSE CONTACT WITH PATIENTFOR 14 DAYS...AND THE DEPARTMENT OF HEALTH ANDN SERVICES HAS ISSUED ANORDER OF ISOLATION TO THE FIRSTPATIENT (WONT SAY THIS, BUT IT'S&lt;XXXXX 2299 - DR. CHAN 11:29THAT LEGAL ORDER GIVES USADDITIONAL LEGAL BACKING ANDAUTHORITY TO GET THATINDIVIDUAL TO COMPLY WITHSTAYING HOME AND OUT OF PUBLICPLACES, BUT BOTH OCOND IDENTIFI(EFFECT WIPE) (CLIP 36 - WOMANAT STATION - THEN OTHER SHOTS)WE ARE NOW GETTING OUR FCONCORD - WHERE SWABS FROMCHEEKS AND NOSES ARE TESTEDFOR COVID-19....&lt;XXXXX CLIP 22 - FAYOU CAN AC THEREXXXXX&gtTHEY SAY YOU SHOULD DODO - FREQUENT HAND WASHING...&lt;XXXXX CLIP 22 - FAYOU CAN ACPLANNING FOR THE EMERGENCYPREPAREDNESSAINED, WEFUNDING FOR THIS TYPE OFEVENT.




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