South Florida churches taking precautions amid coronavirus concerns

OF THE CORONAVIRUS& AND SO ARERELIGIOUS INSTITUTIONS&SEVERAL CHURCHES IN OUR AREASAY THEY ARE IMPLEMENTINGCHANGES TO PROTECT THEIRMEMBERS.
WPTV NEWSCHANNEL 5MICHELLE QUESADA SHARES THESUBTLE CHANGES THEY ARE MAKINGTO THEIR SERVICES&.MICHELLE LL: HAND SANITIZERDISPENSERS ARE IN HIGH DEMANDRIGHT NOWCHURCHES AND TEMPLES& CLERGYMEMBERS ARE TRYING TO GETAHEAD OF ANY POSSIBLE EXPOSURETO CORONAVIRUS IN THEIR PLACESOF WORSHIP& PKG: 21:51:54SPRAY BOTTLE - CLEANING WITHNAPKINS THIS IS THE NEWROUTINE AT PAYNE CHAPEL AMECHURCH IN WEST PALM BEACH..21:44:25 WEHARD SERVICES BEFORE AND AFTERSERVICE JAMES CARMAN IS VICEPRESIDENT OF THE TRUSTEE BOARDFOR THE CHURCHAND OUT OF THE CHURCH FORWORSHIP AND THEYPRECAUTIONS TO PROTECT MEMBERSFROM POSSIBLE EXPOSURE TO THECORONAVIRUS& 21:44:53 ITS VERYCONCERNING, AND WE DO HAVE ANAGING POPULATION IN THE CHURCH21:45:29 WITH SNEEZING ANDCOUGHING AND THINGS LIKE THATWE DO HAVE THE MISSIONARIESPUT OUT TISSUES CONSTANTLY,EVERYWHERE HAND SANITIZERDISPENSERS HAVE BEEN ORDEREDAND WILL BE PLACED AT EVERYENTRY WAY& 21:56:44 IT MAKESME FEEL REALLY SAFE BECAUSE IKNOW THAT YOU CANT BE TOO SAFEABOUT DOING THINGS TO PROTECTYOURSELF REBECCA RIGBSY IS ACHURCH MEMBER AND A VOLUNTEER21:55:03 ITHIS CHURCH SINCE I WAS 6YEARS OLD AND IM 72 YEARS OLD- SO A LIFE TIMESHE HELPS ORGANIZE FELLOWSHIPMEETINGS FOR THE SENIORCITIZENS WHO ATTEND THE CHURCHTHE CHURCH REOPENED AFTER AFEW MONTHS OF RENOVATIONS &NATSEVERYONE& BUT MOVING FORWARD&21:59:01 YOU DONT WANT TOINSULT ANYONE BY NOT WANTINGTO SHAKE THEIR HANDS OR GIVETHEM A HUG BUT IT IS SERIOUSAND ITS SOMETHING THAT WE ALLSHOULD THINK ABOUT