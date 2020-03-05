Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Who should get tested

Who should get tested

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 02:14s - Published < > Embed
Who should get tested

Who should get tested

CDC coronavirus guidelines have broadened, but local health department says its not practical.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Who should get tested

C-D-C HAS BROADENED GUIDELINESFOR WHO CAN GET TESTED.

BUTTHE PIMA COUNTY HEALTHDEPARTMENT SAYS -- THEY DON'THAVE ENOUGH TESTING KITS TOFOLLOW THOSE RECOMMENDATIONS.NINE ON YOUR SIDE'S BRIANBRENNAN JOINS US NOW -- BRIANTHE DIRECTOR SAYS THEY'REKEEPING STRICTER REQUIREMENTSFOR TESTING?YES THEY'VE MADE A FEW SLIGHTCHANGES... BUT FOR THE MOSTPART THE ABILITY TO GET TESTEDFOR CORONAVIRUS IS RESTRICTEDTO A FEW QUALIFYING FACTORS.THE CDC HAS BROADENEDGUIDELINES FOR COVID-19 TESTINGTO ALLOW DOCTORS ORDERS.

DR.BOB ENGLAND INTERIM DIRECTOR,PCHD 18:50-59 EVERY LOCALHEATLH DEPARTMENT AND STATEHEALTH DEPARTMENT I'M SURE ISRUSHING TO FIGURE OUT HOW THEYWILL HANDLE IT.

INTERIMDIRECTOR OF PIMA COUNTY HEALTHDEPARTMENT DR. BOB ENGLANDSAYS THINGS ARE RAPIDLYCHANGING... BUT AS OF THISWEEK THE STATE DOESN'T HAVEENOUGH MEDICAL KITS TO MAKETHAT HAPPEN.

DR. BOB ENGLANDINTERIM DIRECTOR, PCHD15:25-15:35 IF EVERY DOC WHOWANTED A PATIENT TESTED WERETO SEND A SAMPLE TO THE STATELAB IM PRETTY SURE THEY'D BEOUT OF TEST KITS IN ONE DAYPIMA COUNTY WILL BE FOLLOWINGOLD GUIDELINES.

ONLY THREEKINDS OF PEOPLE WILL QUALIFYFOR TESTING.

THOSE WITHSYMPTOMS WHO HAVE HAD CLOSECONTACT WITH A CORONAVIRUSPATIENT.

THOSE WHO REQUIREHOSPITALIZATION AND HAVETRAVELED TO IMPACTED AREAS...AND THOSE HOSPITALIZED AND NOOTHER DIAGNOSIS HAS BEENFOUND.

DR. BOB ENGLAND INTERIMDIRECTOR, PCHD 18:59-19:14 THEWAY WE WILL DO IT FOR NOW ANDTHIS CAN CHANGE TOMORROW BUTFOR NOW WE ARE GOING TO STICKTO THE OLD CRITERIA, BUT WEWILL ADD OTHER COUNTRIES WHEREIT IS WIDELY CIRCULATINGINSTEAD OF JUST CHINA.

THOSECOUNTRIES ARE IRAN, ITALY,JAPAN AND SOUTH KOREA.

DR. BOBENGLAND INTERIM DIRECTOR, PCHD20:35-46 WE WILL ADD BROADERCRITERIA AND ALLOW AS MUCHTESTING AS WE CAN AS FAST ASWE CAN WE JUST DON'T HAVE THECAPACITY RIGHT NOW.

ENGLANDSAYS PRIVATE LABS AND RESEARCHFACILITIES ARE WORKING TOPROVIDE MORE KITS.ENGLAND SAYS HE HOPES MOREKITS BECOME AVAILABLE...BECAUSE MORE TESTING WOULDLIKELY PROVE THE VIRUS HASMANY MORE MILD CASES THAN WHATHAS BEEN REPORTED.

IF YOU HAVECONCERNS THERE IS A NEWHOTLINE FOR QUESTIONS... THATNUMBER IS 520-724-7797.

BRIANBRENNAN KGUN 9 ON YOUR SIDE.SABINO CANYON ROAD -- ATTANQ




You Might Like


Tweets about this

Csaltstardust

🧜🏼‍♀️✨Janice RT @DeniseShearin: @BrianKarem @VP @realDonaldTrump Right, how dare you question how millions of uninsured people will get tested as the Tr… 3 seconds ago

keklar

Mark L. RT @ShotgunZen: @VPPressSec @Mike_Pence Good deal, under no circumstances should you allow him to be tested. Even if he starts to feel unwe… 3 seconds ago

SlatePunchgroin

SlatePunchgroin "can the uninsured get tested?" "what's the first question you should ask when you want to know which way we'll go… https://t.co/hqK3g9wox3 15 seconds ago

speshalteacher

LisaFromSouthJersey#VoteBlueNoMatterWho RT @BeautyAbounds4U: Hey, @realDonaldTrump, so sorry to interrupt your golf game. I know you don't realize we're in the midst of a #pandem… 19 seconds ago

dbrb2

Ben Barker The BBC should report report facts, not interpretations. Ill defined phrases like "Almost all of" help nobody. Impa… https://t.co/oiDsnjc4yH 2 minutes ago

greenlightsom

Richard J Green RT @scottdavies1988: 29 of the 34 new Coronavirus cases have recently travelled back from other countries. Why are we allowing people to co… 3 minutes ago

BordeleauCody

CodyB @DrDenaGrayson Someone should identify how many people have been tested in each country too. 3 minutes ago

ecgroom

The Gröömster™ @NYCSpeakerCoJo Everyone who needs to be tested should be tested ... and the cost should be covered (guaranteed)‼️ 👏🏼👏🏼👏🏼 4 minutes ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.