Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Delaware Health Officials Investigating Mumps Outbreak Among School-Age Children

Delaware Health Officials Investigating Mumps Outbreak Among School-Age Children

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:27s - Published < > Embed
Delaware Health Officials Investigating Mumps Outbreak Among School-Age ChildrenKimberly Davis reports.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Delaware Health Officials Investigating Mumps Outbreak Among School-Age Children

STILL NO NEED TO PANIC.CORONAVIRUS IS MOST DANGEROUSFOR THE ELDERLY AND THOSE WHOARE ALREADY SICK.STATE HEALTH OFFICIALS INDELAWARE ARE INVESTIGATING AMUMPS OUTBREAK.SEVEN CASES HAVE BEEN CONFIRMEDAT THREE SEPARATE SCHOOLS IN NEWCASTLE COUNTY.KIMBERLY DAVIS IS IN NEW CASTLEWITH THE COVERAGE.Reporter: ACCORDING TODELAWARE HEALTH REGULATIONS,ANYTHING ABOVE THREE CASES ISCONSIDERED AN OUTBREAK.SO NEW CASTLE COUNTY, DELAWARE,IS OFFICIALLY DEALING WITH THEI SPOKE WITH PARENTS WHO SAYTHEY'RE NOT PANICKING.BUT THEY ARE CONCERNED.ACTUALLY I SAW A POST ONFACEBOOK SOMEONE UNINSURED.Reporter: IN A WORLD OFSOCIAL MEDIA, WORD IS TRAVELINGQUICKLY.HEATHER IS FROM NEWARK,DELAWARE, BUT CAME TO NEW CASTLEFOR HER DAUGHTER'S SOFTBALLPRACTICE.THE TRAVELING TEAM HELD PRACTICEIN ONE OF THE SEVERAL SCHOOLS INNEW CASTLE COUNTY AFFECTED BOY ATHE VIRUS, WELL, MAJOR VIRUSAND IF KIDS ARE NOT BEINGVACCINATED THAT'S MORECONCERNING.Reporter: ACCORDING TO THEDELAWARE DIVISION OF PUBLICHEALTH, THERE ARE FIVE CONFIRMEDMUMPS CASES AT WILLIAM PENN HIGHSCHOOL, ONE AT GEORGE REID ANDONE AT ST.

GEORGE'S TECHNICALHIGH SCHOOL OF ANOTHER PARENTSAID HIS DAUGHTER IS VACCINATEDBUT STILL HAS CONCERNS.I THINK THERE'S A LOT OFCONCERNS TO ADDRESS ANYTHINGTHAT'S PUBLIC HEALTH, YOU KNOW,I KNOW THERE'S BEEN, IN LAST FEWYEARS, PARENT HAD THE OPTION OFGIVING THEIR KIDS VACCINATIONS.Reporter: STUDENTS INDELAWARE SCHOOLS ARE REQUIRED TOBE VACCINATED UNLESS PARENTSHAVE MEL OR RELIGIOUS EXEMPTION.IT SHOULD BE MANDATORY FORKIDS GOING TO SCHOOL.ANY CHILD THAT IS ENROLLED IN AKINDERGARTEN, PUBLIC, PRIVATESCHOOL SHE DON'T HAVE THEVACCINATE.PPH IS ADVISING ANY STUDENTOR RESIDENT WHO HAS MILANIATRUMP'S SYMPTOMS OR DEVELOPEDSYMPTOMS TO STAY HOME ANDCONTACT YOUR DOCTOR.I BELIEVE ANY TIME YOU LOOKAT GLOBAL ENVIRONMENT YOU HAVETO HAVE CONCERNS ABOUT HOWTHINGS CAN SPREAD.Reporter: THE COLONIALDISTRICT SAID SCHOOL OFFICIALSCONTACT THE FAMILIES OF STUDENTAT A HEIGHTENED RISK DUE TOIMMUNIZATION STATS AND PROVIDEDTHEM BY A GUIDANCE PROVIDED BYDPH, SYMPTOMS OF MUMPS INCLUDEHEADACHES, BODY ACHES, LOSS OF




You Might Like


Tweets about this

CBSPhilly

CBS Philly Delaware Health Officials Investigating Mumps Outbreak Among School Children In New Castle County @KimberlyDavisTV… https://t.co/qcDG0Q7Txe 16 minutes ago

PulpNews

PulpNews Crime #Delaware Health Officials #Investigating Mumps Outbreak Among School-Age Children In New - Mar 4 @ 3:29 PM ET https://t.co/PgzlCFJaZw 7 hours ago

xhertx

XiXi Davey RT @CBSPhilly: JUST IN: Health officials in Delaware are investigating a mumps outbreak among school-age children in New Castle County. htt… 7 hours ago

CBSPhilly

CBS Philly JUST IN: Health officials in Delaware are investigating a mumps outbreak among school-age children in New Castle Co… https://t.co/BGOj4ShMHs 8 hours ago

sfkline

Sheryl Kline RT @delawareonline: The statement was made during a 1 p.m. press conference of state health officials at ChristianaCare Hospital in Stanton… 13 hours ago

tamekashockley

Caresha Bradshaw RT @MereNewman: Just in: Delaware is investigating two Kent County residents for possible Coronavirus cases, health officials say. They r… 2 days ago


Recent related videos from verified sources

Coronavirus: What we know so far [Video]Coronavirus: What we know so far

South Korea’s viral outbreak has surged and millions of children in Japan have stayed home from school as officials wrestled with the coronavirus epidemic in more than 60 countries.

Credit: PA - Press Association STUDIO     Duration: 02:49Published

23 Confirmed Cases Of Mumps Reported At Keystone [Video]23 Confirmed Cases Of Mumps Reported At Keystone

Health Department officials in Summit County say a mumps outbreak at Keystone has grown. As of Wednesday, 20 people now have confirmed cases.

Credit: CBS 4 Denver     Duration: 00:22Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.