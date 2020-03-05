Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > 1 million dollar grant for road projects

1 million dollar grant for road projects

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 00:45s - Published < > Embed
1 million dollar grant for road projects1 million dollar grant for road projects
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

1 million dollar grant for road projects

NORTHERN BROWNCOUNTY...AFTER A HUGEGRANT WASANNOUNCED TOEXPAND LINEVILLEROAD FROM 2-LANESTO FIVE.THIS MORNING,GOVERNOR EVERSWAS IN TOWN TOANNOUNCE THE 1-MILLION DOLLARGRANT.THE PROJECT WILLBEGIN IN 20-24 ONLINEVILLE ROADFROM BELMONT ROADTO VELP AVENUE...THEN IN 20-25,CONSTRUCTION WILLMOVE EAST FROMVELP TO WESTDEERFIELD AVENUE.IF YOU'VE EVERDRIVEN ONLINEVILLE...YOU'LLKNOW ITS A VERYCONGESTED ROAD.BROWN COUNTYPUBLIC WORKS SAYSMORE THAN 16-THOUSAND VEHICLESTRAVEL IT EACH DAY.THEY SAY THEEXPANSION WILL NOTONLY HELP WITHTRAFFIC, BUTINCREASE SAFETYNEAR THE SCHOOLS.OFFICIALS SAY IT'LLLOOK SIMILAR TOONEIDA STREET INGREEN BAY.IT'S STILL EARLY IN20-20... AND WHI




You Might Like


Tweets about this

RadioNLNews

RadioNLNews The City of #Kamloops will be applying for a whopping $12-million-dollar grant to help pay for a major project on T… https://t.co/Bp9z0MEFk1 1 week ago

RadioNLNews

RadioNLNews Coming up at 4 o'clock on your NL Major News: - More on how #Kamloops taxpayers will be impacted by the 2020 budge… https://t.co/BSkiZOCclP 1 week ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.