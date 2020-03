Symptômes de l'herpès, diagnostic et options de traitement 3 weeks ago < > Embed Video Credit: HealthChoicesFirst - Duration: 02:10s - Published Symptômes de l'herpès, diagnostic et options de traitement La Dre Linda Jando, B. Sc., MD, CCMF, médecin de famille, discute du diagnostic de l'herpès et des options de traitement. 0

shares ShareTweetSavePostSend Symptômes de l'herpès, diagnostic et options de traitement Symptômes d'herpès, diagnostic et options de traitement. L'herpès est une infection sexuellement transmissible très fréquente. Il se présente généralement soit dans la région génitale ou autour de la bouche, connu sous le nom d'herpès labial. La plupart des gens qui ont l'herpès ne savent pas qu'ils ont l'herpès, et la transmission de cette infection peut même se produire là où les gens n'ont aucun symptôme. Les symptômes courants de l'herpès comprennent des picotements sur le site où une lésion peut apparaître quelques heures avant l'apparition de la lésion sur la peau, et la lésion ressemble à une bulle d'eau, et finalement la cloque apparaît, laissant derrière elle un ulcère peu profond. La peau. Vous pouvez avoir une lésion ou, plus généralement, ils présentent des groupes de lésions cutanées. Ces lésions sont très douloureuses à mesure qu'elles guérissent, et elles peuvent prendre des jours ou des semaines à disparaître complètement. Si vous pensez avoir contracté l'herpès ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre médecin de famille. Ils vont vous parler et ils peuvent avoir besoin de faire un examen, si vous avez des éruptions cutanées. Ils peuvent faire un prélèvement viral pour aider au diagnostic. Une fois que vous avez l'herpès, il n'est malheureusement pas curable, mais il existe des options de traitement pour vous. Il existe des médicaments qui arrêtent la réplication virale. Il est préférable d'utiliser ces médicaments lorsque la sensation de brûlure sous la peau se manifeste avant la formation des cloques ou l'apparition des ulcères. Il existe une technique préventive de prendre ces médicaments lorsque vous prenez une pilule tous les jours, ce qui diminue le nombre d'éclosions que vous avez et réduit le risque de transmission à votre partenaire. Si vous pensez que vous pouvez avoir l'herpès ou avez des questions, s'il vous plaît contactez votre médecin de famille





