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The Collier County Sheriffs Office warn about Coronavirus scams

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:39s - Published < > Embed
The Collier County Sheriffs Office warn about Coronavirus scams

The Collier County Sheriffs Office warn about Coronavirus scams

There are several scams going around involving the Coronavirus and the Collier County Sheriffs Office is warning the public.
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The Collier County Sheriffs Office warn about Coronavirus scams

INSIGHT INTO PREPAREDNESS PLANSFOR THE CORONAVIRUS.THIS MORNING THE COLLIER COUNTYSHERIFF’S OFFICE IS WARNINGABOUT SCAMS RELATED TO THECORONAVIRUS.THEY SAY SCAMMERS ARE SENDINGEMAILS, TEXTS AND CREATINGSOCIAL MEDIA POSTS ABOUT FAKECASES..

ASKING FOR DONATIONS FORUNPROVEN TREATMENTS, VACCINES... OR THEY JUST CONTAINMALICIOUS ATTACHMENTS.MALICIOUS CONTAIN THEY JUSTCONTAIN MALICIOUS ATTACHMENTS.TO MAKE SURE YOU ARE GETTINGACCURTATE INFORMATION... CHECKWITH THE FLORIDA DEPARTMENT OFHEALTH OR THE CENTERS FORDISEASE CONTROLFOR MORE RESOURCES ON HOW TOPROTECT YOURSELF AND YOUR FAMILYFROM THE VIRUS..

AND THE NEWESTINFORMATION, SO YOU CAN STAYAWARE OF WHAT




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michelle_marco

Michelle Thomas Closing yesterday for Ms. Leah Ford. She is a deputy with the Collier county sheriffs office!! Congratulations on p… https://t.co/bryQZNXTZz 2 hours ago

MelissaWandall

Melissa Wandall Thank you Collier County, Florida Sheriffs Office for combating this sometimes deadly and always dangerous behavior… https://t.co/DK8qI8RGiV 1 week ago

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