Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Feels Like a Central Coast Summer’s Day

Feels Like a Central Coast Summer’s Day

Video Credit: KSBW - Duration: 02:29s - Published < > Embed
Feels Like a Central Coast Summer’s DayKSBW Meteorologist Art Jarrett has your KSBW Weather.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Feels Like a Central Coast Summer’s Day

HERE'S A LOOK AT OOF OUR LOCAL AREAS ASYOU BEGIN YOUR DAYTHIS EARLY MORNINGSEE LOCAL TEMPS FROMTHE COAST UP TO LOCALMOUNTAINS AND OVERTO OUR INLAND VALLEYLET'S SEE WHICH LOCALCOMMUNITIES HAVE FOGTHIS MORNINGTHE PACIFIC SATELLITESHOWS WHAT'S IN THESKY OVER US, THENWHAT IS OUT OVER THEOCEAN THAT MAY IMPACTOUR WEATHER IN TDAYS AHEAD.TIMING OUT POTENTIALWEATHER CONDITIONSFOR CALIFORNIA ANDESPECIALLY THE CENTRALCOASHERE'S A LOOK AT THISAFTERNOON'S HIGHTEMPERATURES ACROSCALIFORNIA-FROM THECOASTAL AREASPOINTING OUTVARIATIONS FROMINLAND INTERIORLOCATIONS.

EXTRENORTHERN CALIFORNIASOUTHERNCALIFORNIAAND LET'SNOT FORGET THE HIGHSIERRA AND FOOTHILLS.FROM COASTALCOMMUNITIES OVER TOSALINAS YOURTEMPERATURE RANGE,SKY CONDITIONS ANDWINDFROM LOCAL MOUNTAINCOMMUNITIES DOWN TOOUR LOCAL VALLEYHIGH, YOUR INLAND HIGHTEMPERATURE RANGE.ALSO, SKY CONDITIONSAND WINDHERE'S A LOOK ATREGIONAL AND YOURLOCAL HIGHTEMPERATURES FOR THISAFTERNOON.TONIGHT'S WEATHERCONDITIONS.

INCLUDINGPOTENTIAL OVERNIGHCHANGES AND YOURMORNING TEMPS FOR THEFOLLOWING DAY.COASTAL HIGH TEMPSAND SKY CONDITIOOVER THE NEXT EIGHTDA




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Dramatic moment minivan crashed injuring eight Britons on first day of holiday in Thailand [Video]Dramatic moment minivan crashed injuring eight Britons on first day of holiday in Thailand

CCTV shows the terrifying moment eight Britons were injured in a horror minivan crash hours into the first day of their holiday in Thailand. The group landed in Bangkok yesterday (January 14) before..

Credit: Newsflare     Duration: 02:27Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.