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Teacher charged with child abuse appears in court

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:31s - Published < > Embed
Teacher charged with child abuse appears in court

Teacher charged with child abuse appears in court

A first grade teacher accused of pushing a student into the walk, knocking out his tooth and busting his lip was in court today.
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Teacher charged with child abuse appears in court

WALL, KNOCKING OUT HIS TOOTHAND BUSTING HIS LIP -- WAS INCOURT TODAY.

CYNTHIA SMITH ISCHARGED WITH CHILD ABUSE INCONNECTION TO THE ALLEGEDINCIDENT AT BETHUNE ELEMENTARYSCHOOL.

ACCORDING TO POLICEDOCUMENTS, THE SCHOOL'SPRINCIPAL REPORTED THEINCIDENT AFTER REVIEWINGSCHOOL SECURITY CAMERAS.

ARECENT CONTACT FIVEINVESTIGATION FOUND THAT SMITHHAD BEEN FIRED BEFORE FROM THEDISTRICT, THEN REHIRED, ATLAST CHECK, THE SCHOOLDISTRICT SAID SHE WAS ONADMINISTRATIVE DUTY, WORK THATKEEPS HER FROM CONTACT WITHSTUDENTS.

SMITH'S NEXT COUDATE WAS SET FOR MARCH 3




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