Traitement du diabète et de l'insuline
Dr. Pierre Filteau, MD, médecin de famille, discute des différents types d'insuline et leur rôle dans le traitement du diabète.

Traitement du diabète et de l'insuline
Dr. Pierre Filteau, MD, médecin de famille
Duree: 4:57
Pour le patient non diabétique, l'insuline est secrétée par une glande qui s'appelle le pancréas. Cette glande va fournir une insuline basale, une insuline qui va servir pour les besoins de base et il y aura également une insuline qui va être secrétée pour chaque repas qu'on appelle l'insuline prandiale. Alors, chez le diabétique, il aura à s'injecter de façon sous-cutanée cette insuline. L'insuline pour les repas, l'insuline prandiale, est une insuline de courte action, son action est d'environ trois à cinq heures et elle est injectée pour chaque repas. Alors, à chaque repas que le patient mange, il devra donc faire entrer le sucre dans ses cellules et c'est l'injection d'insuline de ce repas-là qui fera le travail. Par contre, notre corps humain n'est pas toujours à jeun, même la nuit il y a une certaine source de sucre qui nourrit nos organes. On a besoin de cinq grammes de sucre à chaque heure pour nourrir notre cerveau entre autres. Donc ce sucre sera fourni dans nos réserves et notre corps va puiser à travers les réserves dans le foie et va nous donner un sucre qui va être continuellement apporté à nos cellules. Le sucre devra également entrer dans nos cellules et là il y aura une insuline qu'on appelle de base qui servira à faire entrer ce sucre. Cette insuline de base est une insuline de beaucoup plus longue action on parle d'environ 24 heures, elle sera donnée de façon sous-cutanée avec un autre stylo et permettra ainsi de fournir les besoins qui sont plutôt généraux en dehors des repas. Il existe également des nouvelles insulines qui amènent les personnes à pouvoir avoir de meilleurs contrôles de leur diabète au niveau des insulines basales. Du côté maintenant d'une troisième variété d'insuline c'est l'insuline pré mélangée. Cette insuline contient l'insuline basale et l'insuline du repas dans la même seringue dans le même crayon insuline et à ce moment-là l'avantage est d'avoir seulement une injection pour les deux insulines par contre le désavantage est le manque de flexibilité, on doit augmenter ou diminuer les deux sortes d'insulines en même temps et la flexibilité est moins présente dans ce type de traitement. Alors l'insuline est très facilement administrée, nous avons maintenant aujourd'hui des stylos à insuline, ce sont des stylos qui contiennent des cartouches d'insuline que l'on va changer ou tout simplement un stylo qui est pré rempli et qui sera jetable après l'usage. Au bout de ces stylos, on va installer une toute petite aiguille, ce sont des aiguilles d'une longueur de 4 millimètres et ces aiguilles sont moins douloureuses que les tests que les patients font au bout des doigts. Cette insuline va être injectée sous-cutanée donc sur un membre soit un bras soit sur la cuisse soit sur le ventre et cela se fait de façon pratiquement sans douleur. On a également la possibilité avec ces stylos de pouvoir transporter notre insuline partout où l'on va, au restaurant, etc. Et l'insuline devient donc une façon très facile maintenant à administrer pour le patient. Si vous avez des questionnements sur l'insuline, sur leurs injections ou leurs ajustements, n'hésitez pas à en parler avec votre infirmière éducatrice en diabète, votre médecin de famille, votre pharmacien ou votre endocrinologiste. II se fera un plaisir de vous conseiller.





