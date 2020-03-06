Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Cherry Hill Strip Mall Destroyed In Massive Fire

Cherry Hill Strip Mall Destroyed In Massive Fire

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:39s - Published < > Embed
Cherry Hill Strip Mall Destroyed In Massive Fire
Howard Monroe has the details.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Cherry Hill Strip Mall Destroyed In Massive Fire

LOCAL, NATIONAL CORONAVIRUSUPDATES ON OUR WEBSITE AT CBSPHILLY.COM.WE'RE FOLLOWING BREAKINGNEWS IN CHERRY HILL, A STRIPMALL DESTROYED BY A MASSIVEFIRE AS YOU CAN SEE THERE."EYEWITNESS NEWS" REPORTERHOWARD MONROE JUST GOT TO THESCENE AND HOWARD, WHAT CAN YOUTELL US.REPORTER: IT APPEARS ASTHOUGH THIS FIRE IS NOWUNDERCOVER TROLL, HOWEVER THATHAS NOT COME YET FROM THECHERRY HILL FIRE DEPARTMENT.AS YOU CAN SEE RIGHT NOW THEREIS STILL A LOT OF SMOKE ANDFIRE FIGHTERS, THEY ARE OUTHERE TRYING TO BATTLE THOSEHOT SPOTS, THAT MAY BE THERE.THIS IS A SHORT HILLS TOWNCENTER ON EVESHAM ROAD.WE KNOW THAT IN THIS SHOPPINGPLAZA THERE IS A BAKERY, DRYCLEANER, DOG TRAINING FACILITYAS WELL AS A VIETNAMESERESTAURANT, STARBUCKS AND MAKEUP SALON.CHOPPER THREE WAS OVERHEADEARLIER.YOU CAN SEE THERE WAS A LOT OFFLAMES THAT THEY WERE TRYINGTO BATTLE AT THAT MOMENT.THIS WAS CALLED IN AT11:00 THIS MORNING.THIS BUILDING WAS COMPLETELYCONSUMED BY FIRE.I BELIEVE THAT CHOPPER THREEIS STILL OVERHEAD AS OF RIGHTNOW.THERE ARE A NUMBER OFNEIGHBORING NAIR DEPARTMENTSTHAT HAVE RESPONDED TO THIS.THE GOOD NEWS HERE IS THAT NOINJURIES WERE REPORTED.IT IS NOT CLEAR EXACTLY WHATSTARTED THIS FIRE.IT IS ALSO NOT CLEAR WHICHBUSINESS THAT THIS FIRESTARTED IN.IT IS BEST TO AVOID EVESHAMROAD WHILE TRAFFIC IS GETTINGBY AND IT IS BACKUP FOR ANUMBER OF MILES IN BOTHDIRECTIONS HERE AT EVESHAMROAD.OUR CLEVE BRYAN'S ALSO HERE HEIS WORKING TO GET SOME MOREINFORMATION.HE WILL HAVE VERY LATESTUPDATE COMING UP ON LATER THISAFTERNOON ON "EYEWITNESSNEWS".FOR NOW LIVE FROM CHERRY HILL,




You Might Like


Tweets about this

hrblock_21

denny keller RT @LaurenDuganTV: Short Hills Deli is sharing counter space w @ClassicCake whose shop on Evesham Rd burned down in Cherry Hill strip mall… 4 days ago

LaurenDuganTV

Lauren Dugan Short Hills Deli is sharing counter space w @ClassicCake whose shop on Evesham Rd burned down in Cherry Hill strip… https://t.co/XhV0wpL4EZ 4 days ago

hrblock_21

denny keller RT @FOX29philly: Businesses step up to help those affected by strip mall fire in Cherry Hill https://t.co/IYyzRz2Fhw 4 days ago

hrblock_21

denny keller RT @LaurenDuganTV: A case of cookies may be the only thing in tack after massive Cherry Hill strip mall fire. Obviously @ClassicCake custom… 4 days ago

FOX29philly

FOX 29 Businesses step up to help those affected by strip mall fire in Cherry Hill https://t.co/IYyzRz2Fhw 4 days ago

hrblock_21

denny keller RT @LaurenDuganTV: Grateful for creative co-workers! @Mark_LaValla pulled out the drone for our story today about neighbors helping neighbo… 4 days ago

LaurenDuganTV

Lauren Dugan A case of cookies may be the only thing in tack after massive Cherry Hill strip mall fire. Obviously @ClassicCake c… https://t.co/7VYnfWjAyl 4 days ago

LaurenDuganTV

Lauren Dugan Grateful for creative co-workers! @Mark_LaValla pulled out the drone for our story today about neighbors helping ne… https://t.co/l0Ecy4hxBW 4 days ago


Recent related videos from verified sources

Police: Woman fatally shot while picking up daughter from strip mall in Warren [Video]Police: Woman fatally shot while picking up daughter from strip mall in Warren

A woman was shot and killed at a strip mall in Warren early Monday morning, police say.

Credit: WXYZ Detroit     Duration: 01:55Published

Mother killed during attempted carjacking robbery in Warren [Video]Mother killed during attempted carjacking robbery in Warren

Mother killed during attempted carjacking robbery in Warren

Credit: WXYZ Detroit     Duration: 01:43Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.