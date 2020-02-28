Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Delaware County Announces 1st Presumed Positive Case Of Coronavirus

Delaware County Announces 1st Presumed Positive Case Of Coronavirus

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:51s - Published < > Embed
Delaware County Announces 1st Presumed Positive Case Of CoronavirusAlecia Reid reports.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Delaware County Announces 1st Presumed Positive Case Of Coronavirus

IMPACTING OUR AREA ALL THE WAYAROUND.LETS BEGIN WITH ALYCIA READWHO HAS VERY LATEST FROMDELAWARE COUNTY.DELAWARE COUNTY OFFICIALSWANT TO ASSURE THE PUBLIC THATTHEY ARE PREPARED TO HANDLE ACORONAVIRUS OUTBREAK.THEY SAY THEY HAVE BEENFORMULATING A PLAN SINCEJANUARY WHEN THE VIRUS STARTEDTO MAKE ITS ROUNDS.DELAWARE COUNTY OFFICIALS SAYAFFECT WOMAN WAS DIAGNOSISYESTERDAY, SHE HAS SINCE BEENISOLATED IN HER HOME.THERE IS TYPICALLY A 14 DAYQUARANTINE AND HEALTHOFFICIALS ARE CHECK NOTHINGWITH HER AND THE OTHERPENNSYLVANIA CORONAVIRUS CASEBY PHONE EVERY DAY.WE WILL BE MONITORING THEMPRETTY MUCH DAILY BY PHONE, TOMAKE SURE THEY ARE NOT GETTINGSICK.REPORTER: COUNTY'S FIRSTPRESUME CASE OF CORONAVIRUS ISNOT A COMMUNITY SPREAD CASEMEANING THEY KNOW EXACTLYWHERE WOULD THE MAN CONTRACTEDCOVID 19.THE PENNSYLVANIA SECRETARY OFTHE HEALTH SAYS PERSON THATSHE WAS WITH TESTED POSITIVE,SHE THEN IN TURN WENT TO GETTESTED HERSELF.WHILE SHE'S QUARANTINE CDC ISAGREEINGLY TRACING WHOM SHEHAS BEEN IN CONTACT WITHRECENTLY.OUR ROLE TO PREVENT PANIC,THERE IS NO NEED FOR THAT BUTTHIS IS CERTAINLY A SITE, AHEIGHT EVEN SENSE OF URGENCYIN DELAWARE COUNTY NO YOU THATWE HAVE A PRESUMED CASE.REPORTER: COUNTY'SCONFIDENT IN THEIRPREPARATIONS FOR A LOCALOUTBREAK.FOR MONTHS COUNTY OFFICIALSHAVE BEEN MEETING WITH POLICE,FIRE, E MS AND SAY THERE IS APLAN IN PLACE FOR A POSSIBLEOUTBREAK BUT THIS MAY NOT BETHE ONLY CASE THAT THEY WILLHAVE TO DEAL WITH.MY PERSONAL MEDICAL TEAM,SAYS THERE WILL BE MORE CASESNATIONWIDE.THERE WILL BE MORE CASESSTATEWIDE.POTENTIALLY MORE CASESLOCALLY.REPORTER: OFFICIALS WON'TSAY EXACTLY WHERE IN THECOUNTY THIS WOMAN LIVES BUTTHEY SAY IF THEY BELIEVE THEPUBLIC IS IN DANGER, THEY WILLLET THEM KNOW.REPORTING LIVE FROM DELAWARE



Recent related news from verified sources

Camden County reports first 'presumptive positive' case of coronavirus

The first "presumptive positive" case of the COVID-19 strain of the coronavirus has been identified...
bizjournals - Published

Solano County Residents Near Mystery Coronavirus Case Worry and Wonder

Solano County, Calif., is where a woman tested positive for the coronavirus without a known...
NYTimes.com - Published


You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Summit County officials update public on Colorado's first coronavirus case [Video]Summit County officials update public on Colorado's first coronavirus case

Summit County officials update public on Colorado's first coronavirus case

Credit: 7News - The Denver Channel     Duration: 24:50Published

Leaders discuss coronavirus prevention [Video]Leaders discuss coronavirus prevention

Federal, state and local leaders meeting in Palm Beach County to address concerns and ways to prepare.

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 02:28Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.