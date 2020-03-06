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Sen. Marco Rubio stresses importance of coronavirus test kits, anti-viral drugs

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:16s - Published < > Embed
Sen. Marco Rubio stresses importance of coronavirus test kits, anti-viral drugs

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Federal, state and local leaders meeting in Palm Beach County to address concerns and ways to prepare.
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Sen. Marco Rubio stresses importance of coronavirus test kits, anti-viral drugs

LIEUTENANT GOVERNOR TO ADDRESSTHE GROWING CORONAVIRUSCONCERNS.

ALTHOUGH THERE ARENO CONFIRMED CASES IN OURAREA....LOCAL IMPACTS ARALREADY BEING FELT.WPTV NEWSCHANNEL 5S RYANHUGHES IS LIVE OUTSIDE THEHEALTH DEPARTMENT WITH MORE ONWHATS BEING DONE TO STOP THESPREAD.AS WE EXPECT TO SEE THE NUMBEROF CASES CLIMB...SENATOR MARCORUBIO IS STRESSING THEIMPORTANCE OF TEST KITS ANANTI- VIRAL DRUGS.

HE IS ALSOCALLING COMPLACENCY ANDHYSTERIA THE ENEMY WHENCOMES TO THE CORONAVIRUS.< SENATOR MARCO RUBIO SPEAKINGEXCLUSIVELY WITH WPTV BEFOREHOLDING A ROUNDTABLEDISCUSSION IN WEST PALM BEACHADDRESSING THE GROWINGCORONAVIRUS CONCERNSNATIONALLY AND IN FLORIDA.




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