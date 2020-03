Arrestan a sujeto sospechoso de matar a su madre 5 days ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Arrestan a sujeto sospechoso de matar a su madre Un hombre fue arrestado bajo sospechas de asesinar a su madre en su casa al norte de Chico. 0

Arrestan a sujeto sospechoso de matar a su madre Alguacil del condado de butte esá investigando una muerte al norte de chico. La oficina del alguacil dice que el cuerpo de susan robb, de 68 años de edad, fue encontrado ayer alrededor de las cinco de la tarde en un vecindario en la cuadra 4mil 300 de keefer road. Fue su compañero de vivienda quien la encontro. Los investigadores dicen que ella fue encontrada con un golpe trauático en la cabeza. Los oficiales arrestaron a su hijo, aaron connors, por sospecha de homicidio mientras estaba en el casino gold country.





