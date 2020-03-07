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Delegate results from Tuesday's Missouri primary will be incomplete

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Delegate results from Tuesday's Missouri primary will be incomplete

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Delegate results from Tuesday's Missouri primary are not expected to be available for weeks.
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Delegate results from Tuesday's Missouri primary will be incomplete

MAHONEY EXPLAINS.WHAT IS HAPPENING?CANDIDATES ARE NOT SEARCHINGJUST FOR VOTES.THEY’RE SEARCHING FOR DELEGATESTO WIN THE NOMINATION 44,MISSOURI 68 DEMOCRATIC DELEGATESARE ALLOCATED BASED ON THE VOTESFROM THE CONGRESSIONAL DISTRICTSBECAUSE OUR DELEGATES ARE CHOSENAT THE CONGRESSIONAL LEVEL, ANDTHEY’RE ALLOCATED AT THECONGRESSIONAL LEVEL THE RESULTSAT THE CONGRESSIONAL LEVEL ORTHE MOST IMPORTANT AS WELL AS ASTATEWIDE RESULTS, BUT THESTATE’S TOP ELECTION OFFICIALSECRETARY OF STATE J.ASHCROFT SAYS, THEY WILL NOTBREAK DOWN RESULTS BYCONGRESSIONAL DISTRICTS THAT THEELECTION BOURBON IS NOT SET UPFOR THAT IN THE PRESIDENTIALPRIMARY AND WE DIDN’T EVEN GETTHE REQUEST FROM THE PARTY TO DOTHIS TO WE WERE ALREADY SENDINGOUT BALLOTS TO PEOPLE THERE WASNO POSSIBLE WAY FOR US TOACTUALLY DO IT.WE CAME TO HIM ON FEBRUARY 13THAND ABSENTEE VOTING DID NOTSTART UNTIL FEBRUARY 28TH.SO THAT’S 15 DAYS BEFOREABSENTEE VOTING STARTED WHEN WEMADE HIM AWARE THAT WE NEEDEDTHESE RESULTS AT THIS LEVELLOCAL ELECTION OFFICIALS SAYTHEY CAN DIVIDE A COUNTIES.LIKE CONGRESSIONAL DISTRICT IT’SDONE ALL THE TIME IN CLAY ANDJACKSON COUNTIES WHEN THERE ARECONGRESSIONAL RACES ON THEBALLOT NOT LIKE THIS TIME.GAP WORD SAYS IT COULD TAKESEVERAL WEEKS TO SORT THROUGHTHE DELEGATE SPLITS UNTIL THEN.IT’LL BE AN ESTIMATION WILLSTILL KNOW ON TUESDAY NIGHT WHOWON THE MISSOURI PRIMARY.THEY JUST WON’T KNOW THE PRECI




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