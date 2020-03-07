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Three Charged in Shooting Death of 7-Eleven Clerk During Robbery

Video Credit: KTLA - Duration: 01:37s - Published < > Embed
Three Charged in Shooting Death of 7-Eleven Clerk During Robbery

Three Charged in Shooting Death of 7-Eleven Clerk During Robbery

Prosecutors charged two men and a woman with murder and other crimes Friday in connection with the fatal shooting of a clerk at a 7-Eleven in Riverside last week, authorities said.

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Three Charged in Shooting Death of 7-Eleven Clerk During Robbery

SHOOTER AND THE SHOOTER WASNOT WEARING A MASK.

ON THE DAYNOT WEARING A MASK.

ON THE DAYIT WAS ANNOUNCED THAT 3 PEOPLEIT WAS ANNOUNCED THAT 3 PEOPLEIT WAS ANNOUNCED THAT 3 PEOPLEHAVE BEEN ARRESTED IN THEHAVE BEEN ARRESTED IN THEHAVE BEEN ARRESTED IN THEMURDER OF A CLERK AT THISMURDER OF A CLERK AT THISMURDER OF A CLERK AT THIS7.11.

WE ALSO LEARNED THE NAME7.11.

WE ALSO LEARNED THE NAMEOF THE VICTIM, HIS NAME WASOF THE VICTIM, HIS NAME WASVICK CAN BE HERE.

HE WAS 29VICK CAN BE HERE.

HE WAS 29VICK CAN BE HERE.

HE WAS 29YEARS OLD AND SOME OF THOSEYEARS OLD AND SOME OF THOSEMOURNING HIS DEATH ARE POLICEMOURNING HIS DEATH ARE POLICEOFFICERS WHO WERE CUSTOMERS OFOFFICERS WHO WERE CUSTOMERS OFOFFICERS WHO WERE CUSTOMERS OFHIS EVERYONE JUST TALKED ABOUTHIS EVERYONE JUST TALKED ABOUTHIS EVERYONE JUST TALKED ABOUTHOW DEPENDABLE DEPENDABLY WASHOW DEPENDABLE DEPENDABLY WASHOW DEPENDABLE DEPENDABLY WASHOW MUCH OF A HARD WORKER.HOW MUCH OF A HARD WORKER.WE'VE HEARD ONE STORY OUT ATTHE SCENE.

THEIR DETECTIVESHEARD OF ELDERLY LADY IN AHEARD OF ELDERLY LADY IN AWHEELCHAIR WHO.WHEELCHAIR WHO.WHEELCHAIR WHO.




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Credit: CBS2 LA     Duration: 02:17Published

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