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Public Safety Walk In Graduate Hospital After Man Shot, Killed In Broad Daylight

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:39s - Published < > Embed
Public Safety Walk In Graduate Hospital After Man Shot, Killed In Broad Daylight
Community leaders are calling for an end to gun violence in the city.
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Public Safety Walk In Graduate Hospital After Man Shot, Killed In Broad Daylight

HOOD IMAGE ON THE FRONT.IF YOU HAVE ANY INFORMATION,PLEASE CALL POLICE.COMMUNITY LEADERS ARECALLING FOR AN END TO GUNVIOLENCE IN PHILADELPHIA.COUNCIL MEMBER KENYATTA JOHNSONORGANIZED PUBLIC SAFETY WALKTHIS AFTERNOON.THEY STARTED AT 22nd ANDMONTROSE STREETS IN GRADUATEHOSPITAL WHERE A 21-YEAR-OLD MANWAS SHOT AND KILLED IN BROADDAYLIGHT ON THURSDAY.WE SPOKE TO JOHNSON DURING THEWALK.WE WANT TO TALK TO OURNEIGHBORS TO LET THEM KNOWTHEY'RE NOT ALONE.THEY WILL NOT BE HOSTAGES INSIDETHEIR HOME.WE'LL REINFORCE THEM WE'REWORKING TO ADDRESS THISHOMICIDE, DO EVERYTHING POSSIBLETO GET THESE GUNS OFF THESTREETS.COUNCIL, POLICE AND MEMBERSOF THE COMMUNITY KNOCKED ONDOORS TO HEAR NEIGHBORS CONCERNS




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