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KSBW Pet of the Weekend: Mimi!

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KSBW Pet of the Weekend: Mimi!

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Mimi is a cool cat who is comfortable around people and loves to find a spot to lounge around and relax.

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KSBW Pet of the Weekend: Mimi!

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