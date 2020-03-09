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Veteran Spotlight: Jesse Spiker of Chesapeake Beach

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 01:18s - Published < > Embed
Veteran Spotlight: Jesse Spiker of Chesapeake Beach

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WMAR-2 News is committed to improving the lives of Veterans in Maryland by giving light to their stories, struggles and triumphs.
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Veteran Spotlight: Jesse Spiker of Chesapeake Beach

IN OUR ON GOING FOCUS TO BETHE VOICE FOR VETERANS INMARYLAND WE ARE HIGHLIGHTINGLOCAL VETERANS EVERY MONDAY ONGOOD MORNING MARYLAND.

WE GOTSOME INCREDIBLE NOMINATIONSFOR OUR VETERAN SPOTLIGHTCONTEST.

WMA━2 NEWS LAURENCOOK JOINS US WITH THIS WEEK'SHONOREE.THANK YOU ALL FOR YOUR VETERANSPOTLIGHT NOMINATIONS.

THISWEEK'S HONOREE IS JESSE SPIKEROF CHESAPEAKE BEACH.

HE SERVEDIN THE UNITED STATES ARMY FORSEVEN YEARS.

JESSE STARTED HISMILITARY CAREER AT FORTJACKSON BEFORE TRAVELING TOKOREA.

HE WAS ALSO STATIONEDAT FORT BRAGG AND FORT POLK.JESSEINCREDIBLY KIND HEART..

AND ISALWAYS THERE FOR HER AND HISGRANDPARENTS.

ALL OF US ATWMAR 2 NEWS WOULD LIKE TOTHANK YOU, JESSE FOR YOURSERVICE.

WE WANT TO HEAR ABOUTTHE VETERAN IN YOUR LIFE... ITCOULD BE YOUR LOVED ONE... ANEIGHBOR OR EVEN A C━ WORKER.NOMINATE THEM FOR THE VETERANSPOTLIGHT CONTEST... HEAD OVERTO WMAR 2 NEWS DOT COM....CLICK ON THE CONTEST SECTIONAT THE TOP OF THE PAGE.

WE'LLNEED A PHOTO AND INFORMATIONABOUT THE VETERAN YOU'RENOMINATING.

THE VETERANFEATURED WILL RECEIVE A 10━DOLLAR VISA GIFT CARD COURTESYOF SUPERIOR DESIGN ANDRESTORATION.

AND THEN MAKESURE TO WATCH GOOD MORNINGMARYLAND..

EVERY MONDAY AS WEPUT MARYLAND VETERANS IN THESPOTLIGHT RIGHT HERE ON AIRAND ON LINE AT WMAR 2 NEWS DOTC




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