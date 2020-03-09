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New Irish Monument Unveiled in South Buffalo

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New Irish Monument Unveiled in South Buffalo

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A new monument is unveiled outside the South Buffalo Irish Center capturing the Irish immigrant experience.
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New Irish Monument Unveiled in South Buffalo

THEY'RE IN.IN JUST A FEW DAYS --THE CITY OF BUFFALOWILL TURN GREENCELEBRATING STPATRICKS DAY --- ANDTODAY -- JEFFSLAWSON SHOWS USHOW LOCAL OFFICIALSARE HONORING THEIRISH IMMIGRANTSWHO HELPED BUILDTHE QUEEN CITYPRESERVING OUR IRISHHISTORY PUSHING ANDMOVING IT FORWARDTO START A WEEK OFCELEBRATING THEIRISH CULTURE -- ANEW MONUMENT ISHONORING THE DEEPIRISH ROOTS INBUFFALO.ITS IMPORTANT THATWE CONTINUE TOSTRIVE TO LAY THECERTAIN TYPE OFFOUNDATION THATTHEY DID FOR FUTUREGENERATIONSITS IMPORTANT THATWE CONTINUE TOSTRIVE TO LAY THECERTAIN TYPE OFFOUNDATION THATTHEY DID FOR FUTUREGENERATIONS ASWELL.JUST OUTSIDE THEBUFFALO IRISHCENTER THIS MASSIVESTONE SLAB SITS JUSTBELOW THE IRISHFLAG --MEMORIALIZING THEIRISH IMMIGRANTEXPERIENCE IN THEUS.TO REMIND OURSELVESABOUT OUR PAST --AND WHAT OURFUTURE REALLY ISGOING TO BE ABOUT.THE IRISH COMMUNITYRUNS ALLTHROUGHOUT THECITY -- AND HAVING AMONUMENT LIKE THISIN THE IRISH HERITAGEDISTRICT IS JUSTANOTHER REMINDEROF HOW DIFFICULT ITWAS FOR SOME OFTHESE IMMIGRANTSWHEN THEY CAME TOTHE US.THIS IS A REFLECTIONOF THAT -- OF HOWHARD IT IS TO BE ANIMMIGRANT SOMETIMESIN THIS COUNTRY... ANDTHAT SWHAT ITSABOUT.<AD LIB WX T




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