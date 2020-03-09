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King Of Prussia's Restaurant Week Raising Money For CHOP

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 03:09s - Published < > Embed
King Of Prussia's Restaurant Week Raising Money For CHOPVittoria Woodill reports.
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King Of Prussia's Restaurant Week Raising Money For CHOP

COOLER START TO THE WEEKEND,NATASHA AND JESSICA BACK TOYOU.WELSHING DINING OUT TORAISE DOLLARS IT IS RESTAURANTWEEK AND THAT MEANS DOZENS OFEATERIES AND BUSINESSES AREALL OFFERING SPECIALS ALL TORAISE MONEY FOR CHILDREN'SHOSPITAL OF PHILADELPHIA.THIS IS SIXTH YEAR FOR THISCOMMUNITY FUNDRAISER.VITTORIA WOODILL IS LIVE TOTELL US ALL BIT, SHOPPING,EATING THAT IS WHAT WE DOBEST.YEAH, WE NEED IT, ANOTHEREXCUSE, TO GO TO THE MALL, ANDREALLY NO EXCUSE IN THE TO BEHERE.IT IS A WHOLE COMMUNITY EVENTAND NOT JUST EAT AGO THIS WILLDONATE MONDAY TOY CHARITY THATWILL DONATE MONDAY TOY CHOP,IT IS ALSO SHOPPING AS WELL.TAKE A LOOK AT MOREINFORMATION AND I WILL SEE YOUON THE OTHER SIDE.WOW.SHE'S EXCITED.REPORTER: WHAT IS NOT TO BEEXCITED ABOUT.HAPPY KING OF PRUSSIARESTAURANT WEEK.THANK YOU.REPORTER: ENJOY THAT.FORTY RESTAURANTS AREPARTICIPATING FROM THE FINEDINING TO THE FAST CASUAL.GOOD DEAL REPORT REPORTLETS SEE WHAT TO DO.PROCEEDS OF WHAT YOU CHOMPINGTO GO CHOP.CHILDREN'S HOSPITAL OFPHILADELPHIA.KING OF PRUSSIA RESTAURANTWEEK IS KING OF PRUSSIA WIDE.WE HAVE RESTAURANTS IN TOWNCENTER IN THE MALL ALL OVERKING OF PRUSSIA FINE DININGRESTAURANTS PARTICIPATE ALLWEEK MACHINE THROUGH SUNDAYWITH THEIR SPECIAL MENUS ANDOUR CASUAL RESTAURANTS THEYHAVE PICK THIS SPECIFIC DAY ORDAYS DURING THIS WEEK WHENTHEY WOULD LIKE TO PARTICIPATEAND THEY DECIDE DONATION THEYWOULD LIKE TO GIVE AS WELL.LAST YEAR WE RAISE $5.4500DURING THIS WEEK.REPORTER: AT BAR TACO THEYARE DONATING TWO AND A HALFPERCENT OF THEIR RESTAURANTWEEK, AND IT IS 100 PERCENTJUICY.JUICY, BABY.WE ARE OFFERING A $20DINNER, FROM OPENED TO CLOSESEVEN DAYS THIS HE CAN WE.TACOS, CHOICE OF TWO SIDES,START WITH THE QUACAMOLE ORSALSA AND CHOICE OF GELATO.REPORTER: RESTAURANT WEEKISN'T THE ONLY EVENT WHERE YOUCAN DO GOOD-BYE OTHERS BYTREATING YOURSELF.WE HAVE A RETAIL EVENTHAPPENING AT THE SAME TIMECALLED KOP SHOPS FOR CHOP.IF YOU GO TO OUR WEBSITE KOPCOM YOU CAN VIEW ALL OF THERETAILERS THAT AREPARTICIPATING.THEY ALSO PICKED SPECIFIC DAYSAND THEY ARE DONATING APORTION OF THEIR SALE TOCHILDREN'S HOSPITAL AS WELL.I FEEL LIKE THIS REALLYREPRESENTS THE KING OFPRUSSIA.IT DOES.A LIEUTENANT OF LOVE.A LOT OF LOVE.I THINK YOU WILL BE BACK.I THINK YOU ARE RIGHT.WHERE TO NEXT.I DON'T KNOW.A LIEUTENANT OF GROUND TOCOVER.SO GUYS, GIRLS, YOU KNOW WHENYOU FEEL LIKE YOU NEED TO DOSOMETHING FOR YOU.YOU GO OUT TREAT YOURSELF TOTHAT MEAL OR BUY THAT SPECIALSOMETHING YOU HAVE HAD YOUREYE ON?THERE IS NO GUILT.GUILT FREE, ALL WEEK, IN KINGOF PRUSSIA, BECAUSE PROCEEDSGET TO CHILDREN AND THEHOSPITAL IN NEED.CHOP.I MEAN NATASHA, JESSICA, WHEREARE YOU, OKAY?I WILL NEED SOMEONE TO HOLD MYLEASH.YES, REALLY.SERIOUSLY.




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