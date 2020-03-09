Concerns about COVID-19 and sick leave

SPEAKING OFMONEY... WHATHAPPENS IF YOU ENDUP UNDER A TWOWEEK QUARANTINE?WILL PEOPLE BEELIGIBLE FOR SICKLEAVE OR SHORTTERM DISABILITY?SEVEN EYEWITNESSNEWS REPORTER EDREILLY SPENT THE DAYDIGGING FORANSWERS.THIS IS HOW I MAKE MYENDS MEETON A 50-DEGREE DAYIN BUFFALO .
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.JEANPLEVNIAK WASSELLING HOTDOGS INDOWNTOWN.THANKS TOCONCERNS ABOUTCOVID-19 - THAT NOWMEANS MORESANITIZING ANDWEARING EXTRAGLOVES.ARE YOU WORRIEDABOUT DEALING WITHFOLKS?
WHEN THEYCOUGH AND THEYDON'T COVER THEIRMOUTHS OR NOTHING.YES, VERYFOR THE 52-YEAR-OLD.
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THIS IS ONE OFHER TWO PART-TIMEJOBS.NEITHER ONE OFFERSSICK TIME - SO FORJEAN .
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THE THOUGHTOF BEINGQUARANTINED FOR 14DAYS IS SCARY -BECAUSE IT WOULDDEVASTATE HERFINANCIALLY.I WOULD HONESTLYHAVE TO ASK FOR HELPAND THAT WOULD BEHARDJEAN IS NOT ALONE.GOVERNOR CUOMO ISONCE AGAIN URGINGTHE STATELEGISLATURE TOENACT A LAW THATWOULD PROVIDE PAIDTIME OFF.EVEN A VOLUNTARYQUARANTINE, THATPLACES A PERSONALHARDSHIP AND THEYGET PAIDTHE FEDERAL FAMILYAND MEDICAL LEAVEACT IS SUPPOSED TOPROTECT ANEMPLOYEE'S JOB INCASES WHEREFAMILIES ARE DEALINGSERIOUS HEALTHCONDITIONS.NYS DISABILITYBENEFITS AREDESIGNED TO PAYMEDICALLY DISABLEDWORKERS WHO AREOFF-THE-JOB FORMORE THAN 7 DAYS.MANY AREWONDERING IF THEGOVERNMENTPROGRAMS APPLY TOPEOPLE BEINGQUARANTINED?WE REACHED OUT TOTHE APPROPRIATEAGENCIES FORCLARIFICATION - BUTARE STILL AWAITINGANSWERS.BUSINESSES ARESUPER FOCUSED ONHOW DO WE CONTINUETO OPERATE OURBUSINESS WITHFEWER PEOPLE ANDWITH POTENTIALCONTAMINATION IN THEWORKPLACELOCAL BUSINESSESARE ALSO EDGEBECAUSE OFCONCERNS ABOUTCOVID-19-RELATEDABSENTEEISM.CAN EMPLOYEES WORKFLEXIBLY?
IS THAT ANOPTION?
WHAT AREYOUR SICK LEAVEPOLICIES AND HOWMIGHT YOU ADMENDTHEMTHE BUFFALONIAGARA-PARTNERSHIP HASCONTACTED 300BUSINESSES TOOFFER ADVICE ON THEISSUE..SO, IT IS MAKINGTHOSE PLANS NOW SOTHAT YOU KNOW WHATIS COMING .
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BECAUSEIT IS COMINGAND BECAUSE THIS ISSUCH A RAPIDLYEVOLVING SITUATION,MANY OF THEANSWERS TO THOSESITUATIONS ARE STILLFORTHCOMING.
INBUFFALO, ED REILLY 7EW