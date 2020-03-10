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North Port Police seek details in I-75 fatal shooting

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:33s - Published < > Embed
North Port Police seek details in I-75 fatal shooting

North Port Police seek details in I-75 fatal shooting

North Port Police need more information about a murder that happened on I-75.

The victim identified as Javaris Keon Miller died at the scene.

Investigators believe this is an isolated incident.

Police believe the victim was targeted.
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North Port Police seek details in I-75 fatal shooting

ON THE ECONOMY AND SOMERESOURCES FOR PEOPLE LIVING HEREIN SOUTHWEST FLORIDA.WE NOW KNOW THE NAME OF THEDRIVER WHO WAS SHOT AND KILLEDON I-75 IN NORTH PORT OVER THEWEEKEND.ON SATURDAY, JUST BEFORE FOUR INTHE MORNING... JAVARIS MILLER OFLEHIGH ACRES, WAS TRAVELING INTHE SOUTHBOUND LANES... BETWEENSUMTER AND TOLEDO BLADEBOULEVARDS... WHEN HE WAS SHOT.HE DIED AT THE SCENE.POLICE CONFIRM THIS WAS ATARGETED ATTACK.

THEY HAVE NOTRELEASED ANY INFORMATION ON THESUSPECTS.THIS IS A PICTURE OF THE MODELOF MILLER’S 20-19 CADI




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