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Missouri virus case shows 1 exposure can mean major response

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Missouri virus case shows 1 exposure can mean major response

IN JACKSON COUNTY DISINFECTANT, WIPES WILL BE AVAILABLE FORVOTERS.A LOCAL SCHOOL DISTRICT ISTAKING EXTRA STEPS TO STAY AHEADOF A CORONAVIRUS PROBLEM BEFOREIT STARTS.DONNA: KMBC 9’S MARTIN AUGUSTINEIS LIVE THIS MORNING IN OLATHEMARTIN: GOOD MORNING.LIVE AT PIONEER TRAIL MIDDLESCHOOL AT THIS SCHOOL AND EVERYOTHER SCHOOL, THEY ARE DOUBLINGDOWN TO KEEP THINGS EXT CLEANIN CLASSROOMS, HALLWAYS, ANDCOMMON ARE TO STAY AHEAD OFANY VIRUS ISSUE.THE DISTRICT SAYS CUSTODIALSTAFF ARE SANITIZING HARD ANDSOFT SURFACES USING A VARIETY OFCLEANERS AND CLEANING SERVICES.THE DISTRICT IS PREPARED TOCLOSE SCHOOL AND SHUT DOWEVENTS IF THEY DETERMINED THATIS THE BEST WAY TO STAY AHEADA CORONAVIRUS ISSUE.THE DISTRICT ASKING FAMILIES TOREVIEW TRAVEL PLANS AND PREPARETHOSE PLANS WITH VIRUS RELATEDTRAVEL NOTICES PUT UP BY THE CDC.IT HAS BEEN UNNECESSARY TOCANCEL OR ALTER DISTRICTSPONSORED STUDENT TRAVEL, BUTTHAT COULD CHANGE.TH EMAIL ADDS THE SCHOOLDISTRICTS PUT UP A LOT O NEWINFORMATION ABOUT CORONAVIRUS ONTHEIR WEBSITE.I HAVE A LINK ON MY FACEBOOKPAGE



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