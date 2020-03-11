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UWM break extended as employee gets tested for coronavirus

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 00:44s - Published < > Embed
UWM break extended as employee gets tested for coronavirus

UWM break extended as employee gets tested for coronavirus

UW-Milwaukee is extending its spring break and preparing to suspend in-person classes after a university employee became sick after returning from a country affected by COVID-19, the novel coronavirus.
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UWM break extended as employee gets tested for coronavirus

BREAKING NEWS TONIGHT - UW-MILWAUKEE SAYS ONE OF ITSEMPLOYEES IS BEING TESTED FORCORONAVIRUS.

UW-MILWAUKEECHANCELLOR MARK MONE SAYS THEEMPLOYEE BECAME SICK AFTERCOMING IN CONTACT WITH APERSON WHO HAD BEEN TO ACOUNTRY WITH A LEVEL THREETRAVEL WARNING.171018'THE INDIVIDUAL WHO WASTESTED IS NOT AT WORK.

IT'SIMPORTANT TO NOTE THAT THEMAJORITY OF INDIVIDUALS INWISCONSIN WHO HAVE BEEN TESTEDHAVE TESTED NEGATIVE FORCOVID-19."MONE SAYS THERESULTS OF THAT EMPLOYEE'STEST - WON'T BE IN UNTILFRIDAY.HE ALSO SAYS SAYSSPRING BREAK WILL BE EXTENDEDBY A WEEK UNTIL MARCH 29TH.THIS WILL GIVE THE UNIVERSITYTIME TO MOVE A MAJORITY OFCLASSES ONLINE AFTER THEEXTENDED BR




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Credit: Rumble     Duration: 01:52Published

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