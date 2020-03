Wall Street se dispara y el Dow sube un 4,89 % 38 minutes ago < > Embed Video Credit: Rumble - Duration: 01:40s - Published Wall Street se dispara y el Dow sube un 4,89 % Wall Street se dispar贸 al cierre de este martes y su principal indicador, el Dow Jones, subi贸 un 4,89 % ante la expectativa por las medidas que tome el Gobierno de EE.UU. Para paliar el impacto econ贸mico del coronavirus, tras sufrir en la v铆spera su peor d铆a desde la crisis financiera de 2008. 0

