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SEC Tournament to address Coronavirus concerns

Video Credit: NewsChannel 5 Nashville - Duration: 02:19s - Published < > Embed
SEC Tournament to address Coronavirus concerns

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Hours after a seventh case of COVID-19 was confirmed in Tennessee, thousands of SEC basketball fans are expected to arrive in Nashville for the men’s tournament.

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SEC Tournament to address Coronavirus concerns

DOWN FOR A DEEP CLEANING.HERE'S WHAT WE KNOW, THERE AREFOUR CONFIRMED CASES OF COVICHLT D-19 AND ONE IN DAVIDSON,SULLIVAN AND SHELBY COUNTIES.WILLIAMSON COUNTY SCHOOLS ARECLOSED AS A FAMILY MEMBER OF ASTUDENT THER BEING TESTEDFOR THE VIRUS.REMEMBER, IF YOU HAVE SYMPTOMSLIKE FEVER, COUGH AND SHORTNESSOF BREATH, CALL YOUR DOCTOR.THE STATE ANNOUNCED LATE TODAYALL OF TENNESSEE'S MAJOR MEDICALINSURANCE CARRIERS WILL COVERTHE COST OF CORONA VIRUSTESTING.THIS COMES AS THOUSANDS OFVISITORS ARE HEADED TO TOWN.BASKETBALL FNS ARE SET TOARRIVE IN NASHVILLE FOR TTOURNAMENTNEW AT 10:00, EMILY LUXEN ISDOWN FOR US WHERE ADDITIONALMEASURES ARE UNDERWAY TO PROTECTVISITORS.EMILY.




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Jeannette Magaro Working feverishly addressing the coronavirus for our clients in the form of statements to clients & social posts w… https://t.co/Z4Z5UGikRf 1 week ago

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