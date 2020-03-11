Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Two coronavirus cases in Michigan

Two coronavirus cases in Michigan

Video Credit: FOX 47 News Michigan - Duration: 00:39s - Published < > Embed
Two coronavirus cases in MichiganTwo coronavirus cases in Michigan
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Two coronavirus cases in Michigan

CORONAVIRUS IN MICHIGANGOVERNOR GRETCHEN WHITMERANNOUNCING MICHIGAN HAS TWOCONFIRMED CASES OFTHE CORONAVIRUS.THEY'RE BOTH IN THE DETROITAREA.HERE'S WHAT WE KNOW RIGHT NOWONE CASE IS IN OAKLAND COUNTY,THE OTHER IN WAYNE COUNTYTHE PATIENT IN WAYNE COUNTY IS AMAN, AND IS UNDER ISOLATION.HE HAS A HISTORY OF DOMESTICTRAVEL.THE OAKLAND COUNTY PATIENT IS AWOMAN, AND RECENTLY TRAVELEDINTERNATIONALLY.WE DON'T KNOW THE EXACT CITIESOF WHERE THE PATIENTS LIVED.BOTH CASES WERE TESTED BY THESTATE LAB.THEY STILL NEED TO GO TO THEC-D-C FOR OFFICIAL CONFIRMATIO



Recent related news from verified sources

News Brief: Coronavirus, Michigan Primary, Mortgage Rates Drop

New coronavirus cases emerge across the country. Michigan is the biggest of the six primary states...
NPR - Published


You Might Like


Tweets about this

restuckey4256

roger stuckey Coronavirus live updates: WHO declares pandemic, US death toll rises to 31; 'It's going to get worse' https://t.co/fvI6tjdqim via @usatoday 4 seconds ago

KocikTimothy

Tim Kocik RT @wxyzdetroit: #BREAKING The first two cases of coronavirus have been confirmed in Michigan, sources tell 7 Action News. One case each in… 8 seconds ago

RobertRLOCKLEA5

Robert R LOCKLEAR RT @kimszc1: Michigan confirms first 2 cases of coronavirus, both in Metro Detroit https://t.co/Iv9aSZM3Fi via @local4news 22 seconds ago

CobosPaye

Paye Cobos RT @USATODAY: Coronavirus outbreak is now a global pandemic, World Health Organization declares https://t.co/RIAqmLXkjE 34 seconds ago

MyDesert

The Desert Sun Breaking: Officials have declared the coronavirus outbreak a pandemic as the global death toll rose above 4,300 and… https://t.co/drKoi1TCft 37 seconds ago

jeanherbert1970

J.C H Coronavirus live updates: WHO declares pandemic, US death toll rises to 31; 'it's going to get worse' https://t.co/jH51IgmTex via @USATODAY 39 seconds ago

cmccbyfaith

C McC ⭐️⭐️⭐️🇺🇸✝️⚾️❤️ RT @Back2Americans: The liberal media’s hype of COVID-19 is by way of nerfing two key facts; • Its symptoms are very similar to influenza.… 1 minute ago

domandbillsnana

#DECLASS & RELEASE IT ALL /OldAmericanGal Coronavirus cases in US exceed 1,000, as Michigan sees its first cases https://t.co/CK28zP33N9 1 minute ago


Recent related videos from verified sources

2 confirmed cases of coronavirus in Wayne and Oakland counties [Video]2 confirmed cases of coronavirus in Wayne and Oakland counties

2 confirmed cases of coronavirus in Wayne and Oakland counties

Credit: WXYZ Detroit     Duration: 02:18Published

Michigan State University switching to virtual instruction amid coronavirus outbreak [Video]Michigan State University switching to virtual instruction amid coronavirus outbreak

Michigan State University switching to virtual instruction amid coronavirus outbreak

Credit: WXYZ Detroit     Duration: 01:10Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.