Qu'est-ce que la fibromyalgie et ses symptômes?

Pendant longtemps, la fibromyalgie n'a pas été bien comprise. Des recherches récentes nous ont montré que c'est vraiment un problème avec l'ensemble du système de détection de la douleur. Il existe un certain nombre d'autres maladies que les patients atteints de fibromyalgie peuvent également avoir qui sont également liés à des systèmes anormaux de détection de la douleur. Ceux-ci comprennent des choses comme les troubles articulaires temporomandibulaires, l'intestin irritable, la cystite interstitielle, et d'autres problèmes similaires à ceux. Ils impliquent des problèmes de douleur, de fatigue et d'humeur. Il n'y a aucun test qui montre la fibromyalgie. D'autres choses doivent être exclues qui peuvent causer une douleur généralisée et votre propre médecin vous aidera à le faire. Parce qu'il n'y a pas de test qui le détermine, vous devez d'abord exclure d'autres causes. La fibromyalgie est un trouble de votre système de détection de la douleur. Un autre exemple est la douleur du membre fantôme. Ce qui est fascinant, c'est la différence entre la façon dont les gens sont traités avec ces deux problèmes. Pendant des années, les patients atteints de fibromyalgie étaient mécontents ou on pensait qu'ils étaient dus à l'hystérie ou à un trouble de la personnalité, et pourtant, on a toujours cru que les patients souffraient de douleurs aux membres fantômes. Et l'histoire qui entoure cela est vraiment une histoire sur notre société et notre sociologie. La douleur du membre fantôme a été décrite pour la première fois au cours de la Première Guerre mondiale par les chirurgiens qui connaissaient ces soldats avant qu'ils ne soient blessés. Et donc, après qu'ils aient été blessés et que le soldat ait dit «Vous savez, vous allez penser que je suis fou, mais je vous le dis, ma jambe me tue et ce n'est pas là. Le chirurgien n'a pas dit; Je pense que vous êtes fou, Le chirurgien a dit; Je vous connais, vous êtes l'un des hommes les plus courageux que j'ai jamais rencontré, vous me dites que votre jambe fait mal, je vous crois. ; Et ils l'ont écrit dans les manuels médicaux et nous l'avons appris à l'école de médecine et nous l'avons cru. La fibromyalgie était différente. Ce sont les femmes qui se présentent aux médecins, en disant des choses comme: Même si je dors huit heures, je suis fatigué, je me blesse partout, si vous me touchez, cela me dérange. Dans le contexte de ne pas être capable de trouver quelque chose de mal, parce que les deux étaient des problèmes avec le système de détection de la douleur, il n'y avait pas de test que nous pourrions faire - au moins alors - & nbsp; pour prouver cela. Mais la différence entre une femme qui se plaint à un médecin et un soldat qui se plaint au chirurgien a vraiment créé deux séries de circonstances différentes sous lesquelles nous considérons ces deux diagnostics. Le meilleur endroit pour trouver plus d'informations sur la façon de gérer la douleur chronique est avec les associations provinciales, étatiques ou nationales de la douleur.





