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Philadelphia City Council Taking New Steps To Prevent Spread Of Coronavirus

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:40s - Published < > Embed
Philadelphia City Council Taking New Steps To Prevent Spread Of CoronavirusHoward Monroe reports.
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Philadelphia City Council Taking New Steps To Prevent Spread Of Coronavirus

GOING ALL DAY LONG TRYING TOPREVENT THE SPREAD OF THEVIRUS.THESE ARE CHALLENGES, ANDFIND THAT RIGHT BALANCE,SOMETHING THAT WE WILLCONTINUE TO DO.CITY OFFICIALS WORKING TOCOMBAT CORONAVIRUS WHILEENCOURAGING PEOPLE TO GO ONWITH THEIR LIVES.WE ALL HAVE DAILY LIVES,THAT WE HAVE TO LIVE.WE NEED TO TAKE COMMON SENSEPRECAUTIONS, BUT WE ALSO NEEDTO CONTINUE TO MOVE ABOUT THECITY AS WELL.ON WEDNESDAY, CITY LEADERSAND REPRESENTATIVES FROMSEVERAL HOSPITALIZATION CAMETOGETHER TO DISCUSS THEIRCOLLECTIVE EFFORTS TO COMBATCORONAVIRUS.THEY SAID THEY'VE BEEN WORKINGON THEIR RESPONSE TO THE VICEVIRUS SINCE JANUARY, BUT THEYSAID IT WILL TAKE EVERYONEDOING THEIR PART TO PREVENTWIDESPREAD INFECTIONS.THE HEALTH DEPARTMENT ISNOT GOING TO COME TO THERESCUE AND SAVE THE DAY HERE.THIS IS REALLY GOING TO TAKEEVERYBODY IN THEIRPROFESSIONAL LIFE AND THEIRPERSONAL LIFE TO DO THEIRPART, TO CONTROL SPREAD HERE.PHILADELPHIA OFFICIALS ARESTILL WARNING AGAINST GOINGINTO LARGE CROWDS WITH MORETHAN 5,000 PEOPLE.THAT INCLUDES SPORTING EVENTS,ALSO, SUNDAY SAINT PATRICK'SDAY PARADE WAS CANS TOLD AVOIDSPREAD THE VIRUS.CONTROLLING THE SPREAD OFILLNESS IS ALSO THE PHONING USOF THE EXHIBIT AT THE MUTTERMUSEUM.BACK IN 1918 OVER 17,000PHILADELPHIANS DIED OVER THECOURSE OF FIVE MONTHS, FROMTHE SPANISH FLEW PAN DETERMINEGLIKE REALLY IS MEMBER OF THESOCIETY,, ESPECIALLY LIVE IN AURBAN CENTER, A LOT OF THINGSYOU CAN DO TO HELP PROTECT NOTONLY YOUR HEALTH BUT THEPEOPLE AROUND YOU.NOW, CHANCES ARE ALSOCOMING TO CITY COUNCILS ILL,THE COUNCIL PRESIDENT SAIDLATE THIS AFTERNOON, THATTOMORROW'S MEETING WILL GO ONAS PLANNED.HOWEVER, HE ALSO SAID THATSEATING WILL BE STAGGERED.THERE ARE ALSO ENCOURAGINGFEEL SMITH ANY TESTIMONY INWRITING.




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