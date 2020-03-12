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Coronavirus fears hurting restaurants

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 02:31s - Published < > Embed
Coronavirus fears hurting restaurants

Coronavirus fears hurting restaurants

Local Italian and Chinese restaurants talk about how business is suffering due to coronavirus fears.
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Coronavirus fears hurting restaurants

SEEING SO MANY CORONAVIRUS CASESIN CHINA AND ITALY ..

APPARENTLYIS AFFECTING LOCAL PEOPLE’SPERCEPTIONS OF WHERE THEY SHOULDEAT.FOX 4’S LESLIE DELASBOUR ISHEARING FROM SOME PEOPLE WHO RUNLOCAL ITALIAN AND CHINESERESTAURANTS THAT ARE SEEINGFEWER CUSTOMERS.LL INTROAS OF TODAY THE WORLD HEALTHORGANIZATION CLASSIFIEDCORONAVIRUS AS A PANDEMIC ANDWITH THAT COMES MAJOR CONCERN.CONCERN THAT MANY ITALIAN ANDCHINESES RESTAURANTS SAY ISHURTING THEIR BUSINESS, DUE TOTHE OUTBREAK IN THOSE COUNTIRESONE CHINESE RESTAURANT OWNERSAYS HES BEEN ASSOCIATED WITHTHE VIRUS SIMPLY BECAUSE OF HISRACE AND BUSINESS IS SUFFERING.<< sot



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