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President Trump Announces Travel Ban To And From Europe For 30 Days

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President Trump Announces Travel Ban To And From Europe For 30 Days
The restrictions do not apply to Great Britain.
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President Trump Announces Travel Ban To And From Europe For 30 Days

EASTBOUND DIRECTION, NEARDOWNINGTOWN A LANE RESTRICTIONAS WELL.JIM, BACK TO YOU.PRESIDENT TRUMP HASANNOUNCED A DRASTIC MOVE TOCONTAIN THE CORONAVIRUS IN ARARE ADDRESS FROM THE OVALOFFICE THE PRESIDENT ANNOUNCEDTRAVEL RESTRICTIONS FROMEUROPE TO THE U.S.SMART ACTION TODAY WILLPREVENT THE SPREAD OF THEVIRUS TOMORROW.I WILL NEVER HESITATE TO TAKEANY NECESSARY STEPS TO PROTECTTHE LIVES, HEALTH AND SAFETYOF THE AMERICAN PEOPLE.I WILL ALWAYS PUT THEWELL-BEING OF AMERICA FIRST.IF WE ARE VIGILANT, AND WECANNERY DUES THE CHANCE OFINFECTION, WHICH WE WILL, WEWILL SIGNIFICANTLY IMPEDE THETRANSMISSION OF THE VIRUS.



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