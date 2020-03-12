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COVID-19 bank preps

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:52s - Published < > Embed
COVID-19 bank preps
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COVID-19 bank preps

EVERYONE THEVIRUS CAN SPREADPERSON TO PERSON..AS WELL ASCOMMONLY TOUCHEDSURFACES..

LIKEDOORKNOBS ANDLIGHT SWITCHES.EXPERTS SAY IT CANALSO BE SPREAD..THROUGH MONEY.TELLERS AT ZIONSBANK SAY THE CASHISSUE IS ONETHEY'RE AWARE OF..AS THEY DO THEIRPART TO PREVENTTHE SPREAD.THE BANK SAYS TOPROTECT YOURSELF..AVOID USING CASH IFYOU CAN... ANDTHEY'RE WORKINGTO EDUCATEEVERYONE ABOUTREMOTE SYSTEMSLIKE DIRECT DEPOSITOR ONLINEPAYMENTS."THERE'S JUST SOMANY PRODUCTSAND SERVICES OUTTHERE THAT WOULDPREVENT THEM FROMREALLY EVENNEEDING TO DEALWITH MONEY IN A LOTOF CASES.

WE'REJUST TRYING TOEDUCATECUSTOMERS ABOUTTHAT SO THEY KNOWWHAT THEIR OPTIONSARE"LIKE MOSTBUSINESSES... THEBANK IS ALSOENCOURAGING THEIREMPLOYEES TO STAYHOME IF THEY'RESICK.COMING UPTONIGHT... SIX ONYOUR SIDE'SNATASHA WILLIAMSWILL TELL YOU WHATYOU NEED TO KNOWTO KEEP YOURSELFSAFE IF YOU USECA




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