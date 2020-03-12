Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > NBA's season suspended after player tested positive for coronavirus

NBA's season suspended after player tested positive for coronavirus

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:43s - Published < > Embed
NBA's season suspended after player tested positive for coronavirus

NBA's season suspended after player tested positive for coronavirus

The NBA has confirmed its season has been suspended after a player has tested positive on Wednesday for coronavirus.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

NBA's season suspended after player tested positive for coronavirus

ASSOCIATION TONIGHT'S GAMETONIGHT'S HAS BEEN POSTPONED."BASKETBALL FANS WENT CRAZYONLINE OVERNIGHT AFTER THE NBAANNOUNCED IT HAS SUSPENDED ITSSEASON INDEFINITELY!

THISAFTER RUDY GOBERTFROM THE UTAH JAZZ TESTEDPOSITIVE FOR CORONAVIRUS..JUST MOMENTS BEFORE TIP- OFF...IN OKLAHOMA.ESPN IS REPORTING NURSES HAVEFINISHED TESTING THE REST OFTHE TEAM..PLAYERS WILL BE STAYING AT THEARENA AND WILL NOT BE FLYINGBACK TO UTAH.THE NBA WILL USE THE TIME OFFTO DETERMINE THE NEXT STEPS.A LOT OF PEOPLE FOCUSING ON THETIMING OFGOBERT'S DIAGNOSIS - ONMONDAY HE TOUCHED ALL OF THEREPORTER'S MICROPHONES AS AJOKE AFTER BEING ASKED ABOUT"THE CORONA-VIRUS".THE NBA...NOT THE ONLY SPORTSORGANIZATION TO ANNOUNCE



Recent related news from verified sources

NBA Suspends Season After Player Tests Positive For The Coronavirus

NBA Suspends Season After Player Tests Positive For The CoronavirusWatch VideoThe NBA says it's suspending the season until further notice, after a player for the Utah...
Newsy - Published Also reported by •NPRE! OnlineZee NewsIndependentMediaitecbs4.comDaily CallerNYTimes.com


Opinion: MLB is up next and must take immediate action in face of coronavirus crisis

After the NBA season was suspended when a player tested positive for coronavirus, MLB is now on the...
USATODAY.com - Published


You Might Like


Tweets about this

joercrouae

Joer RT @TwitterMoments: The NBA has suspended the season "until further notice” after a Utah Jazz player preliminarily tested positive for coro… 12 seconds ago

KION546

KION News 5 46 SECOND NBA PLAYER WITH CORONAVIRUS: A second Utah Jazz player has tested positive for coronavirus, the NBA team sai… https://t.co/GOPt8nncBh 18 seconds ago

shibinvj007

YouMadeMeTurnLeft RT @ETribuneSports: #Basketball player Rudy Gobert touched every mic in the media room after a press conference, mocking the coronavirus. H… 1 minute ago

dnacy_

ً RT @ajplus: Coronavirus cases have reached nearly 128K worldwide. ▪️Iran passed 10K cases. ▪️The NBA suspended its season after a player t… 2 minutes ago

PamaSamantha

Samantha Pama RT @BuzzFeedNews: Coronavirus news in the last hour: •All travel from Europe to the US banned for next 30 days https://t.co/n4UaWle0bA •NB… 2 minutes ago

TheBertShow

The Bert Show It started with games being played without fans, now there are no games to be played at all. https://t.co/aXcCFR4x7q 2 minutes ago


Recent related videos from verified sources

NBA Halts Season After Player Tests Positive for Coronavirus, Braces for Economic Loss [Video]NBA Halts Season After Player Tests Positive for Coronavirus, Braces for Economic Loss

The NBA suspended its season indefinitely after a Utah Jazz player tested positive for the coronavirus on Wednesday. "Once you had a player that tested positive, they decided it was too risky," Kate..

Credit: Cheddar Inc.     Duration: 02:44Published

MORNING RUSH: NBA suspends its season [Video]MORNING RUSH: NBA suspends its season

The NBA has suspended its season after a player test positive for coronavirus. The details on that and other top stories.

Credit: Rumble     Duration: 01:28Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.