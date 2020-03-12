Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Cinemacon 2020 in Las Vegas canceled due to coronavirus concerns

Cinemacon 2020 in Las Vegas canceled due to coronavirus concerns

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:32s - Published < > Embed
Cinemacon 2020 in Las Vegas canceled due to coronavirus concerns
The coronavirus is canceling another big event in the Las Vegas valley.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Cinemacon 2020 in Las Vegas canceled due to coronavirus concerns

ANOTHER BIG EVENT HERE IN LASVEGAS...CINEMA-CON ANNOUNCING ONTWITTER...GLOBAL OUTBREAKS WILL MAKE ITIMPOSSIBLE FOR THE ORGANIZATIONTO PUT ON THE TYPE OF SHOWATTENDEES HAVE COME TO EXPECT.THE MOVIE CONFERENCE WASSUPPOSED TO TAKE PLACE MARCH30TH THROUGH APRIL 2ND ATCAESARS PALACE.OVER THE LAST COUPLE OFWEEKS...NEARLY A DOZEN CONFERENCES HAVEBEEN EITHER CANCELLED ORPOSTPONED..THAT INCLUDES THE NATIONALASSOCIATION OF BROADCASTERS SETTO TAKE PLACE IN APRIL.FOR A FULL LIST OF EVENTS THATHAVE BEEN CANCELLED AND OTHERTHAT ARE STILL HAPPENING, HEADTO OUR WEBSITE, KTNV DOT COM.



Recent related news from verified sources

Las Vegas movie exhibition CinemaCon canceled due to virus

LOS ANGELES (AP) — The annual movie exhibition and trade show CinemaCon has been canceled in Las...
SeattlePI.com - Published Also reported by •Seattle Times


CinemaCon Still On Despite Coronavirus Fears, Organizers Promise ‘Extra Hand Sanitizers’

CinemaCon Still On Despite Coronavirus Fears, Organizers Promise ‘Extra Hand Sanitizers’CinemaCon 2020 is still on despite coronavirus fears and will take place as planned from March 30 to...
The Wrap - Published


You Might Like


Tweets about this

AmazingAnnieW

AmazingAnnie RT @FOX5Vegas: The annual movie exhibition and trade show @CinemaCon has been canceled in Las Vegas due to coronavirus. https://t.co/wDStB… 7 minutes ago

FOX5Vegas

FOX5 Las Vegas The annual movie exhibition and trade show @CinemaCon has been canceled in Las Vegas due to coronavirus. https://t.co/wDStBY5Iup 9 minutes ago

KevinOlivasMedi

Kevin Olivas RT @News3LV: The National Association of Theatre Owners event was to be hosted at Caesars Palace from March 20 to April 2. https://t.co/1Nr… 11 minutes ago

MsCjay

MsCjay Nightclub & Bar Show, CinemaCon canceled, EDC fate unknown - https://t.co/YqJAnDnmJw 28 minutes ago

RECENTORG

Resistance Central RT @cfcpac: ShowBiz Minute: Weinstein, Hanks, CinemaCon: Weinstein gets 23 years in sentence hailed by accusers; Tom Hanks, Rita Wilson in… 32 minutes ago

cfcpac

CITIZENS for CHANGE™ 🌊 ShowBiz Minute: Weinstein, Hanks, CinemaCon: Weinstein gets 23 years in sentence hailed by accusers; Tom Hanks, Rit… https://t.co/JtFl9nAo1L 32 minutes ago

Train702A

ATrain702 RT @KTNV: Nightclub & Bar Show, CinemaCon in Las Vegas canceled, fate of EDC still unknown https://t.co/DwDqSFDegY 34 minutes ago

KTNV

KTNV Action News Nightclub & Bar Show, CinemaCon in Las Vegas canceled, fate of EDC still unknown https://t.co/DwDqSFDegY 40 minutes ago


Recent related videos from verified sources

Food safety expert speaks on coronavirus concerns [Video]Food safety expert speaks on coronavirus concerns

The coronavirus is certainly changing the way people do business in Las Vegas. MGM’s decision to close all buffets temporarily turned a lot of March Madness is on, but the fans are out! The NCAA said..

Credit: Rumble     Duration: 02:14Published

Coronavirus Concerns Force Some Las Vegas Hotels To Close Food Buffets [Video]Coronavirus Concerns Force Some Las Vegas Hotels To Close Food Buffets

Another American institution is temporarily going by the wayside over concerns about the coronavirus: the buffets in Las Vegas. Katie Johnston reports.

Credit: CBS Dallas Digital     Duration: 00:24Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.